泰阿公單身22年！咬牙砸5萬買「混血矽膠娃娃」　慘遭詐騙

▲泰國一名男子上網購買矽膠娃娃卻遭到詐騙。（圖／Komchedleuk）



記者王佩翊／編譯

泰國烏隆他尼府一名70歲男子Tony（化名）在臉書上看到一則「高級情趣矽膠娃娃」的廣告，不堪長年寂寞的他，決定砸下5.1萬泰銖（約新台幣4.5萬元），訂購這款矽膠娃娃，當作自己「餘生的摯愛」。然而他苦苦等候多日，卻始終沒有收到心愛的娃娃，才赫然發現自己遭到詐騙。

根據The Thaiger報導，Tony在國外工作30多年，3個月前才剛退休回到泰國，然而單身22年的他，身旁沒有愛人陪伴，又剛好看到臉書上「全國配送的美麗矽膠娃娃」廣告，立刻就動心。

Tony回憶說，當時廣告中展示一整排各式各樣性感擬真的歐亞混血矽膠娃娃，不但主打娃娃觸感逼真、關節可調節，還保證「隱密出貨」，甚至強調只要一次付清款項，就能享有折扣。

內心孤單的Tony表示，「我當時想，也許她能陪伴我。」於是立刻一口氣轉帳5.1萬泰銖（約新台幣4.5萬元）給對方，滿心期待迎接他的「矽膠女伴」。

誰也沒想到，當錢匯出去後對方就音訊全無，他不但沒收到任何物流編號或出貨通知，賣家也不再回覆他訊息。而他苦苦等候多日依然沒有收到下訂的娃娃，這才驚覺自己掉入詐騙陷阱。

他向媒體踢爆這起網路詐騙，並秀出當時吸引他的廣告照片與和賣家之間的對話紀錄無奈表示，「這個時候我才知道自己被騙了。」Tony以決定向烏隆他尼的網路警察正式報案，並提交匯款證明和對話紀錄作為證據，絕不姑息詐騙份子。

根據泰國法律，情趣商品與矽膠娃娃仍屬法律灰色地帶，《海關法》明文禁止進口販售，並列為「猥褻物品」，但實際上網路上仍常見這類商品流通。