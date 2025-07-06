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社會 社會焦點 保障人權

豐原5口命案！害命團購主曾嗆「有錢不償還」　訊後15萬交保

▲▼五口命案,李女。（圖／記者許權毅攝）

▲台中五口命案「害命團購主」李女15萬元交保。（圖／記者許權毅攝）

記者劉人豪／台中報導

台中市豐原區王姓一家五口被詐騙後，因為還不出錢，在家集體輕生，目前已知釀成五死悲劇的關鍵人，是王家大姐的美容院張姓同學，以及李姓團購主。其中張女訓後限制住居處分，李女昨（5）日被警方送辦，今（6）日以15萬元交保，限制出境、出海。

初步了解，李女應該是本案最為關鍵人物，是主導本案重要「團購主」，讓王家一步一步掉進巨債陷阱，相比王家大姊的「美容院張同學」，李的角色吃重，張頂多只是牽線人，所以中檢才會對張女僅做出限制住居的強制處分。

李女居中引導王家代購黃金，讓王家母女先掉入賺取佣金的陷阱，又指示王家去當舖借貸、地下錢莊借高利貸，甚至把人帶去彰化要王家房子給抵押，慢慢蠶食王家所有資產，最後再出招恐嚇、威脅，「語出無奈，實在情勒」，以生命安全為由，讓王家陷入恐懼，從中牟利。據了解，李女有類似相關案底，甚至有他案也被偵辦調查中，恐怕還有其他受害人。

▲▼台中五口命案,妹妹訊息。（圖／民眾提供）

▲王家二女兒曾跟胡姓友人說，爸媽一輩子辛苦的錢，一下就被詐光。（圖／民眾提供）

王家大姊好友胡男表示，與王家大姊還有一個共同朋友，曾經看過李女本人，認為李女「非常會話術、挑撥離間」，該名朋友曾說，李女會跟張女稱「王家還有房子！就是有錢不償還」。比對台中市議員謝志忠親耳所聞，王姊在諮詢時，不斷接到張同學來電，還稱「欠錢哪有不還的？難道要逃到國外？」顯見胡男所述可信度頗高。

李女到案後警方問了一天一夜，5日晚間順利製作完警詢筆錄，依詐欺、洗錢、恐嚇等3罪將李女移送中檢複訊，檢方今訊後以15萬元交保，限制出境、出海。

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