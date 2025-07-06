LIVE／丹娜絲加速北上！明13縣市放颱風假　氣象署23：40最新說明

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記者趙蔡州／綜合報導

中度颱風丹娜絲6日增強為中度颱風，未來將逐漸加速從台灣海峽北上，且由於路徑較原先預測略偏東，預估6日深夜至7日凌晨有機會從雲林、嘉義、台南一帶登陸，全台目前共有13縣市宣布7日停班停課。有關丹娜絲颱風動態與天氣情況，《ETtoday新聞雲》將直播氣象署最新說明。

▲颱風丹娜絲預計明日晚間11點的中心位置會在台北的北北東方約270公里處。（圖／中央氣象署提供）

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根據中央氣象署公布資訊，丹娜絲6日晚間11點的中心位置在北緯 23.2 度，東經 120.0 度，即在澎湖的東南方約60公里之處，以每小時25轉12公里速度，向東北轉北北東進行，中心氣壓950百帕，近中心最大風速每秒40公尺，相當於13級風，瞬間最大陣風每秒50公尺，相當於15級風，七級風平均暴風半徑150公里、十級風平均暴風半徑50公里，預測明天（7日）晚間11點的中心位置會在北緯27.5度，東經122.8度，即在台北的北北東方約300公里處。

《ETtoday新聞雲》彙整停班停課資訊，總共有13縣市宣布7日停班停課，桃園市則只有4區停班停課。

基隆市｜7日正常上班上課。

台北市｜7日正常上班上課。

新北市｜7日正常上班上課。

桃園市｜7日正常上班上課。蘆竹區、大園區、觀音區、新屋區7日停止上班上課。

新竹市｜7日停止上班上課。

新竹縣｜7日停止上班上課。

苗栗縣｜7日停止上班上課。

台中市｜7日停止上班上課。

彰化縣｜7日停止上班上課。

南投縣｜7日停止上班上課。

雲林縣｜7日停止上班上課。

嘉義縣｜7日停止上班上課。

嘉義市｜7日停止上班上課。

台南市｜7日停止上班上課。

高雄市｜7日停止上班上課。

屏東縣｜7日停止上班上課。

宜蘭縣｜7日正常上班上課。

花蓮縣｜7日正常上班上課。

台東縣｜7日正常上班上課。

澎湖縣｜7日停止上班上課。

金門縣｜7日正常上班上課。

連江縣｜7日正常上班上課。