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快訊／丹娜絲即將登陸！澎湖東吉、台南七股颳出「16級強陣風」

記者閔文昱／台北報導

中度颱風丹娜絲目前正加速從台灣海峽北上，颱風中心已抵達「台南隔壁」，預計今（6日）晚入夜至明（7日）清晨風雨最大。氣象主播王淑麗稍早表示，颱風中心「即將登陸」，登陸位置有機會在台南至嘉義間，目前澎湖東吉、台南七股已出現16級強陣風，台南西濱、水試所也出現15級強陣風，提醒澎湖、雲嘉南請嚴加戒備狂風驟雨。

▲▼氣象署針對澎湖發布強風告警，提醒民眾進入室內躲避。（圖／記者陳洋翻攝）

▲受颱風影響，澎湖風勢猛烈。（圖／記者陳洋翻攝）

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根據中央氣象署資料，丹娜絲6日晚間22時的中心位置在北緯23.1度，東經119.8度，即在澎湖的南南東方約60公里之處，以每小時35轉15公里速度，向北北東進行，過去3小時強度增強，其暴風圈已籠罩澎湖、彰化以南及台東，對台灣各地及澎湖構成威脅，南部地區及澎湖風雨持續中，中部地區風雨亦逐漸增大。

▲▼丹娜絲最新動態（圖／中央氣象署提供）

▲丹娜絲最新動態（圖／中央氣象署提供）

氣象署預估，受颱風及外圍環流影響，今晚至清晨台灣各地及澎湖、馬祖仍有陣雨或雷雨，尤其在苗栗以南地區易有大雨或局部豪雨發生，屏東地區及高雄山區有局部豪雨等級以上降雨發生，其他地區則是有局部大雨發生的機率。

▲▼氣象署針對澎湖發布強風告警，提醒民眾進入室內躲避。（圖／記者陳洋翻攝）

▲氣象署針對澎湖發布強風告警，提醒民眾進入室內躲避。（圖／記者陳洋翻攝）

風勢方面，澎湖有平均風12級以上或陣風14級以上發生的機率，彰化至高雄局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率，其他地區也有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率；前中央氣象局局長鄭明典也提醒，颱風眼牆雲帶即將接觸陸地，「可能有普遍性的10級以上強陣風」。

氣象署稍早針對台南市、雲林縣、嘉義縣部分地區發出「颱風強風告警」，估計持續至 1 時 15 分；颱風接近，將出現12級平均風或14級陣風以上風力；請立即進入堅固建築物，遠離高架道路、橋梁或天橋、鷹架、窗戶、樹木、汽車或其他可被強風吹起的物品，行車應減速慢行、步行應降低身形注意安全，如位於山區與空曠區域應儘速掩蔽。

示警區域

台南市：東區、北區、安南區、安平區、中西區、新營區、鹽水區、柳營區、後壁區、東山區、麻豆區、下營區、六甲區、官田區、佳里區、西港區、七股區、將軍區、北門區、學甲區、新化區、善化區、新市區、安定區、山上區、永康區

雲林縣：北港鎮、元長鄉、四湖鄉、口湖鄉、水林鄉

嘉義縣：朴子市、布袋鎮、新港鄉、六腳鄉、東石鄉、義竹鄉、鹿草鄉、太保市
 

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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