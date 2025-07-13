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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

被館長罵「三姓家奴」　曹興誠反嗆「程度低」：我又不是候選人

▲▼聯電創辦人、罷免徐巧芯領銜人曹興誠。（圖／記者詹詠淇攝）

▲聯電創辦人、罷免徐巧芯領銜人曹興誠反嗆館長程度低。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

網紅館長陳之漢（13日）幫國民黨立委徐巧芯站台時批評，聯電創辦人、罷免徐巧芯領銜人曹興誠是發起大罷免的人之一，賺紅錢卻罵中國人，曾搞統一又回來搞台獨，且擁有新加坡護照，在道德上還有外遇與性騷犯互動等爭議，這種立場與道德有瑕疵者，才是真正「三姓家奴」。對此，曹興誠回應，「我又不是要候選人，我也不是被罷免人，我是要罷免人家的，像這個館長對我的攻擊沒有意義，所以可以看到館長的程度很低。」而罷免時，罷團都是平和理性講道理，反罷的都是非常粗暴野蠻，因此罷免實際上是驅逐惡勢力，恢復正常國會運作。

罷免國民黨立委徐巧芯團隊「剷除黑芯」今日下午進行「松信大縱走，去去巧芯走」車隊掃街走街，曹興誠活動前接受媒體聯訪被問到，怎麼看館長今天幫徐巧芯站台時批評曹才是是真正的三姓家奴？

曹興誠回應，罷免理由就是這些人太親共、賣台了，是背叛國家利益，所以要罷免他們，但他們卻總是把焦點轉移到誹謗個人，比方國民黨每天說，「我要保護中華民國」，可是你每天用盡一切力量罵中華民國總統賴清德，這叫愛國嗎？如果像中國國家領導人習近平、中國全國政協主席王滬寧天天說要消滅中華民國，你們怎麼不去罵他？台北市長蔣萬安連哪個國家是想要消滅我們的都不敢講。

「你這個態度讓人覺得很奇怪了」，曹興誠認為，罷免是憲法給予的權利，只要是居民，沒有被褫奪公權，就可以出來罷免。「你攻擊我個人，沒有什麼理由，我有罷免權利。我並不是說，我要是聖人才能罷免你，不是的」，所以他們對個人的攻擊都是轉移焦點，攻擊賴清德也是轉移焦點。他們不敢面對被問為什麼親共、賣台，為什麼通過立法要削弱台灣國防、民防、外交、內政？你在為誰做這些事？不是為台灣老百姓，所以今天罷免是行使公民主權，「我們收回我們對他的信任」。

曹興誠提到，前總統馬英九自己講過，罷免不一定是因為他犯罪，最重要是我們不信任他了，我們就可以罷免他。今天你不敢講中國是我們的敵對勢力，每天罵賴清德，賴清德是我們中華民國總統，你中華民國國民天天罵中華民國總統，你在保衛中華民國嗎？你在保護誰呢？這是我們面對的問題。

曹興誠也說，館長對他的攻擊沒有意義，「我又不是要候選人，我也不是被罷免人，我是要罷免人家的，像這個館長對我的攻擊沒有意義，所以可以看到館長的程度很低。」而罷免時，罷團都是平和理性講道理的，那些反罷的都是非常粗暴野蠻，蠻橫、威脅、恐嚇是代表惡勢力，因此罷免實際上是驅逐惡勢力，恢復正常國會運作。

媒體也問到，怎麼看傳出藍營內部人士評估台北投票率會很高，有機會衝出很多「不同意罷免」？曹興誠說，這次國民黨有很大危機感，如果這些立委被罷掉，國民黨元氣大傷，所以會用盡一切力量抵制大罷免，我們也會努力，各自努力。

至於怎麼看民進黨秘書長林右昌近期積極布局花蓮，最近民進黨是不是也有更積極？包括陸續也有5人狙殺名單、9+3名單？是最近對罷免也有些信心？曹興誠認為，民進黨現在下來跟罷團合作是很對的，也是他們的義務。

曹興誠說，如果藍白立委在國會繼續亂立法、搗亂，執政也沒辦法順利執行，因此現在民進黨當然要使盡全力完成大罷免，「畢竟這個國家正常化，是我們大家共同的期望」。

而在車隊掃街走街前，曹興誠也說到，每天喊大罷免大成功是有效的，「你看王鴻薇切蛋糕，第一願望就是大罷免大成功；現在徐巧芯又哭又笑，笑是拉票，哭是委屈，不管他哭還是笑，我們都要把他罷掉。」

針對口誤事件，王鴻薇日前受訪表示，有時候許願，說的太多反而會沒有辦法成真，所以應該還是大罷免大失敗。

▼罷免國民黨立委徐巧芯團體「剷除黑芯」今日下午進行「松信大縱走，去去巧芯走」。（圖／記者詹詠淇攝）

▲▼罷免國民黨立委徐巧芯團隊「剷除黑芯」今日下午進行「松信大縱走，去去巧芯走」。（圖／記者詹詠淇攝）

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