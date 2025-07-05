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郭泓志花東棒球營　助偏鄉孩子突破極限與壓力

▲▼郭泓志花東棒球營　助偏鄉孩子突破極限與壓力。（圖／浪凡基金會提供）

▲浪凡基金會主辦的「浪凡盃投手營」為期三天，董事長馬詠睿說，「我們希望讓孩子知道，他們不是偏鄉的配角，而是能被看見、被相信的主角。(圖／浪凡基金會提供，下同)

地方中心／花蓮報導

郭泓志近日以「心輔官」的新身份現身花蓮，投入由浪凡基金會主辦的「浪凡盃投手營」，陪伴來自花東地區的80位棒球少年。在這場為期三天兩夜的訓練中，他不僅親自站上打擊區與孩子們實戰對決，更分享自己如何面對壓力的心法，幫助孩子在心理與球技上突破自我。

郭泓志坦言，身為中華隊後勤團隊成員，他的角色並非情蒐，而是協助球員應對外界壓力與低潮。他說：「希望用我的經驗，讓他們知道，他們不是孤單的。」在高溫超過35度的投手營裡，孩子們從動作到心理都經歷了蛻變。

▲▼郭泓志花東棒球營　助偏鄉孩子突破極限與壓力。（圖／浪凡基金會提供）

▲▼第二屆「浪凡盃投手營」，郭泓志親自領軍訓練，課程包含高階投球動作拆解、變化球控球技巧、核心協調訓練、肌力與爆發力提升等，他鼓勵小選手們「你現在投的每一球，都是投給未來的你。」

▲▼郭泓志花東棒球營　助偏鄉孩子突破極限與壓力。（圖／浪凡基金會提供）

偏鄉棒球少年創新高　球速與信心齊飛

來自台東桃源國中的邱亞恩，第一天檢測球速僅130公里，經教練團調整出手角度後，第三天成功投出137公里。他難掩激動地說：「超過自己的極速136公里，原來我可以丟這麼快！」瑞穗國中的邱祖昂則分享：「看到郭哥站在打擊區，我很緊張，但也很想挑戰他。」而來自三民的曾祈嘉說：「我想變強，未來也想去美國。」

多位孩子在活動尾聲表示，這次的訓練不僅提升了球技，更讓他們開始相信自己能變得更強。浪凡盃著重於「信任與陪伴」，讓每個孩子找到改變的契機，從數據到眼神都展現出嶄新的自信。

▲▼郭泓志花東棒球營　助偏鄉孩子突破極限與壓力。（圖／浪凡基金會提供）

浪凡盃：打造全人訓練　翻轉偏鄉孩子未

本屆投手營課程涵蓋高階投球動作拆解、變化球技巧、核心協調訓練、肌力與爆發力提升等技術指導，同時加入心理抗壓課程與選手心法培養，提供孩子全面性的訓練。

浪凡基金會董事長馬詠睿表示，基金會致力於翻轉東部偏鄉的體育教育資源，讓孩子們不再是偏鄉的配角，而是值得被看見的主角。他說：「我們希望每個孩子都知道，他們的夢想值得努力。」

▲▼郭泓志花東棒球營　助偏鄉孩子突破極限與壓力。（圖／浪凡基金會提供）

▲▼郭泓志花東棒球營　助偏鄉孩子突破極限與壓力。（圖／浪凡基金會提供）

郭泓志以陪伴與信念　鼓舞孩子勇敢追夢

郭泓志以自身經歷鼓舞孩子，他提到自己旅美時曾因低潮迷失方向，但始終堅持信念。他說：「我以前沒有雷達儀器，只有信念。現在，我希望能把這種信念轉化成陪伴的力量，幫助孩子們面對未來。」

他送給孩子一句話：「每一球都是投給未來的你。」這不僅是一句鼓勵，更是一種承諾。而浪凡盃，正是承諾的起點。郭泓志用行動告訴孩子們，只要願意努力，他們的夢想就能被看見。

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