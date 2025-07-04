　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

阿公阿嬤秀才藝！樂齡達人秀徵選開跑　跨世代共演傳遞感動

▲▼ 。（圖／業者提供）

▲阿公阿嬤秀才藝！樂齡達人秀徵選開跑，跨世代共演傳遞感動 。（圖／彩霞教育基金會提供）

記者王威智／綜合報導

「活到老，精彩到老！」為了讓長輩擁有自我展現的舞台，彩霞教育基金會舉辦《2025樂齡達人秀—藝起來 PARTY》，邀請全台60歲以上的樂齡朋友、代間家庭、以及青銀共演團體踴躍報名，用才藝傳遞對生命的熱愛，也讓更多人看見銀髮族的獨特魅力。

這場以「跨世代共融」為理念的公益徵選活動，即日起至8月31日開放報名，只要你願意站上舞台分享自己最自信的一面，無論是唱歌、跳舞、樂器演奏，甚至是戲劇、相聲、說書，形式不拘，都歡迎投稿參加。只需錄製一段5至6分鐘的表演影片，上傳YouTube並寄至主辦單位信箱，即可參與徵選，還有機會登上11月8日於國家圖書館藝文中心舉辦的「樂齡達人秀」正式演出。

彩霞教育基金會長期致力於高齡關懷，這次舉辦的「樂齡達人秀」，不只是表演舞台，更是一份對生命的禮讚。主辦單位表示，許多長輩平常在社區、家中都藏有一身絕活，只缺一個機會展現；也有不少孫子、孫女願意陪伴爺爺奶奶練習、共演，這樣的親情互動，也讓藝術成為愛的媒介。

這次徵選活動最感人之處，在於打破年齡的框架，讓長者重新找回自信與成就感，也為家庭與社會注入更多正向的情感交流。主辦單位也將為參演者錄製表演影片，留下珍貴紀錄，讓每段回憶都能被珍藏。

【報名資訊】
報名時間：即日起至114年8月31日止
演出時間：114年11月8日（六）
演出地點：國家圖書館藝文中心B1（台北市中山南路20號）
報名方式：填寫報名表（https://reurl.cc/OY9W5A），並錄製5–6分鐘才藝影片，上傳YouTube後寄連結至：rosyclouds2014@gmail.com

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
583 3 6618 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
詐1.5億！遭重判25年　律師當庭爆哭
脫口嗆黃國昌「每句話垃圾到極點」　主播道歉了
愛妻一家5口亡！　空軍女婿悲赴靈堂
快訊／雨區擴大　11縣市大雨特報
父游泳被「狗追咬溺斃」　兒拭淚自責：一起去玩就沒事了
10縣市「暴風圈侵襲機率」破6成！　準丹娜絲最新路徑曝
Volvo新台灣總裁帥到爆紅！　IG低調發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

阿公阿嬤秀才藝！樂齡達人秀徵選開跑　跨世代共演傳遞感動

曾馨瑩接代言親自調查、試用9個月　八位數酬勞全數捐出助燒燙傷患者

【台中豐原1家5口命案】夫妻收拾打烊最後身影曝！

當你打給頑童演唱會的客服　結果是瘦子接電話

【1家5口悲劇】連2天被追債輕生！ 空軍女婿痛見妻最後一面

【機長太帥】暴雨中「單輪著陸」神操作，機場眾人歡呼

【悲催瞬間】台中1家5口同亡！招魂一度進不了門

【最美的風景】騎士見抗癌玉蘭花伯秒掏錢買花！兩人互動溫暖全場

【末日感濃濃】葡萄牙海灘驚見怪雲壟罩！　遊客見狀全嚇傻急撤

【飛韓國大出包】行李箱遭海關上鎖，2樣物品成罪魁！

【豐原5口命案關鍵人曝】台中議員：大女兒的美容院同學涉嫌重大

【這能免費看嗎】檸檬偷襲李珠珢結果慘遭反擊XDD

阿公阿嬤秀才藝！樂齡達人秀徵選開跑　跨世代共演傳遞感動

曾馨瑩接代言親自調查、試用9個月　八位數酬勞全數捐出助燒燙傷患者

「金廈泳渡」傳停辦　海基會：陸方去年就充滿政治算計

快訊／雨彈升級　11縣市豪大雨特報

台南推反毒新招！高中生以舞拒毒　暑假嗨跳正能量

7/5「末日預言」害慘日本！　專家估：經濟損失達5600億日圓

政客少子化全怪「高齡女無法生育」！　柴田淳怒批：女人非生育機器

台幣狂升值！　許舒博驚曝：每升1毛台壽損失3億

花東縱谷公路光復至大興路段路面改善　7/7起單線雙向通行

「熱男」陳真代言冰箱！陳金鋒幽默回應

前AV女優把「I級美胸」放桌上自拍　引退重返校園恐遭退學

機車、高齡、自撞佔大宗　台南三面向防制高風險事故立即改善

豐原5口命案關鍵人曝光　議員：大女兒的美容院同學涉嫌重大

公益熱門新聞

阿公阿嬤也能當主角！才藝徵選開跑

曾馨瑩接代言親自調查、試用9個月　八位數酬勞全數捐出助燒燙傷患者

2025「愛到最高點」　用愛翻轉偏鄉教育

第三屆永慶誠實徵文投稿量破萬！

正能量阿凱　以生命故事傳遞重生希望　

台灣大捐百台聽力擴增器　用科技助偏鄉長輩

東森捐贈2.2萬份衛生棉　力挺新北教育推動月經平權

中信金控逾150位同仁熱情響應捐髓救人

爸媽離婚⋯小孩最希望什麼？這答案最高票

協尋斌斌　黃夏妹癌末盼見小兒子

愛爾麗捐贈泰武鄉幸福巴士　打造友善無礙生活

另一股學運！募集學生公益力量

「百人圓夢旅沖繩見學」學生超難忘

中和秀明里攜手慈濟助照顧戶掃除大成功

更多熱門

相關新聞

味全龍球員陪伴喜憨兒度過午後時光

味全龍球員陪伴喜憨兒度過午後時光

在賽季緊湊節奏之餘，近日(7/1)由劉家豪教練帶領蔣少宏、吉力吉撈・鞏冠與全浩瑋三位球員，一同前往喜憨兒基金會，與工作坊的學員們共度一段溫馨且充滿歡樂的午後時光。

曾敬驊、曹佑寧兩大男神首次同台

曾敬驊、曹佑寧兩大男神首次同台

皇家扶輪社捐嘉義縣27台視聽力檢測儀器

皇家扶輪社捐嘉義縣27台視聽力檢測儀器

《超級夜總會》嘉市錄影演出　律師為圓母夢出資

《超級夜總會》嘉市錄影演出　律師為圓母夢出資

空姐、猛男消防來了！小港機場「制服出場」

空姐、猛男消防來了！小港機場「制服出場」

關鍵字：

公益愛心雲樂齡達人秀銀髮族高齡活躍跨世代共融公益活動才藝徵選青銀共演長輩表演彩霞教育基金會愛心雲

讀者迴響

熱門新聞

獨／台中五口亡！母向20年好友吐露：一切都完了

豐原五口命案嫌疑犯曝光　大女兒的美容院同學

豐原五口遭詐輕生！律師曝1招可救：別想不開

台中5死命案...大女兒「美容院同學」店面曝

普發現金？4100億特別條例今將闖關

獨／「不太想活」小女兒到職5天就曝死意

3食物別天天吃　小心腎臟悄悄壞掉

快訊／川普：各國8月1日開始交關稅

妻來台第4天跑了　夫報警一查竟有接應

準丹娜絲可能達中颱「西岸北上」機率增　粉專曝風雨最大時段

豐原一家5口靈堂「重聚」　無親友祭拜

歐洲最新預測　準丹娜絲增強西修轉彎侵台

豐原5口悲劇　夫妻全年無休打拚10多年

台中五口同亡招魂一度受阻　全家牌位同放謝籃

快訊／日氣象廳發烈風警報！丹娜絲估24小時生成　路徑貫穿台灣

更多

最夯影音

更多

【台中豐原1家5口命案】夫妻收拾打烊最後身影曝！

當你打給頑童演唱會的客服　結果是瘦子接電話

【1家5口悲劇】連2天被追債輕生！ 空軍女婿痛見妻最後一面

【機長太帥】暴雨中「單輪著陸」神操作，機場眾人歡呼

【悲催瞬間】台中1家5口同亡！招魂一度進不了門

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面