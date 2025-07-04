▲阿公阿嬤秀才藝！樂齡達人秀徵選開跑，跨世代共演傳遞感動 。（圖／彩霞教育基金會提供）

記者王威智／綜合報導

「活到老，精彩到老！」為了讓長輩擁有自我展現的舞台，彩霞教育基金會舉辦《2025樂齡達人秀—藝起來 PARTY》，邀請全台60歲以上的樂齡朋友、代間家庭、以及青銀共演團體踴躍報名，用才藝傳遞對生命的熱愛，也讓更多人看見銀髮族的獨特魅力。

這場以「跨世代共融」為理念的公益徵選活動，即日起至8月31日開放報名，只要你願意站上舞台分享自己最自信的一面，無論是唱歌、跳舞、樂器演奏，甚至是戲劇、相聲、說書，形式不拘，都歡迎投稿參加。只需錄製一段5至6分鐘的表演影片，上傳YouTube並寄至主辦單位信箱，即可參與徵選，還有機會登上11月8日於國家圖書館藝文中心舉辦的「樂齡達人秀」正式演出。

彩霞教育基金會長期致力於高齡關懷，這次舉辦的「樂齡達人秀」，不只是表演舞台，更是一份對生命的禮讚。主辦單位表示，許多長輩平常在社區、家中都藏有一身絕活，只缺一個機會展現；也有不少孫子、孫女願意陪伴爺爺奶奶練習、共演，這樣的親情互動，也讓藝術成為愛的媒介。

這次徵選活動最感人之處，在於打破年齡的框架，讓長者重新找回自信與成就感，也為家庭與社會注入更多正向的情感交流。主辦單位也將為參演者錄製表演影片，留下珍貴紀錄，讓每段回憶都能被珍藏。

【報名資訊】

報名時間：即日起至114年8月31日止

演出時間：114年11月8日（六）

演出地點：國家圖書館藝文中心B1（台北市中山南路20號）

報名方式：填寫報名表（https://reurl.cc/OY9W5A），並錄製5–6分鐘才藝影片，上傳YouTube後寄連結至：rosyclouds2014@gmail.com