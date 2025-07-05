　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

丹娜絲逼近！高鐵明正常營運　颱風天搭車「注意2件事」

▲▼7/6上午8:00颱風丹娜絲風場預報。（圖／氣象署）

▲7/6上午8:00颱風丹娜絲風場預報。（圖／氣象署）

記者董美琪／綜合報導

第4號颱風「丹娜絲」來襲，台灣高鐵公司今日（5日）宣布已完成全線防颱應變作業，並表示將密切掌握氣象局最新預報。根據目前評估，明（6）日高鐵全線將維持正常營運，列車依時刻表照常發車。另外，颱風天搭高鐵「注意2件事」如下：1. 可能臨時限速，請預留充裕的轉乘時間，2. 沿線掉落物恐影響行車安全，民眾需加強固定物品。

高鐵指出，颱風期間若風速或雨量超過安全標準，列車將視情況啟動「行車速限」機制，提醒民眾預留充裕轉乘時間，避免耽誤後續行程。

[廣告]請繼續往下閱讀...

目前各車站、維修基地及沿線保全單位已展開全面巡檢，並持續與防颱應變中心回報狀況。高鐵也強調，將與交通部、鐵道局保持密切聯繫，視颱風動態即時調整營運策略。

此外，高鐵特別提醒沿線居民，請務必固定大型招牌、棚架、帆布、氣球及尼龍網具等物品，以免遭強風吹落進入高鐵路線範圍，造成電車線受損或行車危險，甚至涉及法律責任，切勿輕忽。

◎高鐵颱風期間退票規定如下：
 免手續費退票： 自海上颱風警報發布日起至解除日止，若旅客在此期間購票但未搭乘，不論列車是否正常行駛，皆可於乘車日起一年內持未使用車票至高鐵各站辦理退票，免收手續費。

無延遲退費： 如因颱風導致風雨過大，列車啟動限速造成延誤，屬天災因素，將不適用延誤退費規定。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
611 2 6603 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
悍將紀錄之夜！25安18比4灌倒樂天
劉品言辣秀雙峰沒跟老公講！連晨翔滿臉鬍渣出門「幫愛妻買胸貼」
快訊／氣象署發「陸上颱風警報」！丹娜絲暴風圈再擴大
丹娜絲來了！彰化下超大雷雨路面淹水
趁女友熟睡　渣男深夜「溜到床上」性侵閨蜜！
快訊／屏東明放颱風假　3縣市宣布了
快訊／台南也宣布明停班課
快訊／高雄市宣布明停班課
丹娜絲逼近！高鐵明正常營運　颱風天搭車「注意2件事」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／氣象署發「海上陸上颱風警報」！丹娜絲暴風圈再擴大

丹娜絲逼近！高鐵明正常營運　颱風天搭車「注意2件事」

不斷更新／丹娜絲來襲！高雄、台南「明放颱風假」　屏東也宣布了

台中大雨狂炸多處路面淹水！「人孔蓋變噴泉」驚人畫面曝

快訊／12縣市豪大雨特報！　最新警戒區域曝

明天國內線全部停飛！丹娜絲「交通異動懶人包」　離島145船班停駛

丹娜絲陸上警報首波警戒範圍曝　最快明下半天觸陸

小孩「躲進好市多冰箱」玩耍　他目擊：家長幫忙開門！網炸鍋

他曝公司奇葩4福利！眾人一看「想應徵了」搶翻：幸福企業

快訊／氣象署宣布「20:30發布陸上警報」

【文心路大淹水】豪雨炸台中！馬路變河流

【海灘驚魂】泳客被浪浪攻擊耳朵碎裂！惡犬終落網

王嘉爾曝曾慘遭朋友背叛 借出「40%收入」對方人間蒸發

【轟雷巨響】大雨狂炸台中！網清楚拍下落雷軌跡

【怎麼那麼皮！】貓貓躲牆邊嚇歐告，無奈到不行XD

【最美的風景】騎士見抗癌玉蘭花伯秒掏錢買花！兩人互動溫暖全場

【豐原5口命案】美容院同學持續神隱中　母強調女兒「僅介紹雙方認識」

惡煞圍攻80歲嬤！　鐵門夾手「血染眼角」

【這能免費看嗎】檸檬偷襲李珠珢結果慘遭反擊XDD

【驚悚失控現場】油罐車猛撞貨車，刷整排防撞桿「切甘蔗」翻覆

快訊／氣象署發「海上陸上颱風警報」！丹娜絲暴風圈再擴大

丹娜絲逼近！高鐵明正常營運　颱風天搭車「注意2件事」

不斷更新／丹娜絲來襲！高雄、台南「明放颱風假」　屏東也宣布了

台中大雨狂炸多處路面淹水！「人孔蓋變噴泉」驚人畫面曝

快訊／12縣市豪大雨特報！　最新警戒區域曝

明天國內線全部停飛！丹娜絲「交通異動懶人包」　離島145船班停駛

丹娜絲陸上警報首波警戒範圍曝　最快明下半天觸陸

小孩「躲進好市多冰箱」玩耍　他目擊：家長幫忙開門！網炸鍋

他曝公司奇葩4福利！眾人一看「想應徵了」搶翻：幸福企業

快訊／氣象署宣布「20:30發布陸上警報」

颱風丹娜絲逼近！北部沿海強風豪雨　海巡署籲勿近岸觀浪

變態警車上猥褻女網友！完事「載回家性侵」下場慘了

直擊／惠利台灣爆哭15分鐘！　擦淚哽咽到講不下去：你們讓我撐過去⋯

林佳緯勝打、陳傑憲補刀　統一獅延長賽4比2剋龍餅總說幸運

李康生奪北影自嘲「不敢嚐膽」！自爆犯太歲　笑喊：想吃海膽慶功

基隆消防無人機志工隊成軍　高空滅火演練震撼全場

高雄「小小警消」登場！特警垂降吸睛　寓教於樂防詐騙

悍將紀錄之夜！25安18比4灌倒樂天　余德龍登板救牛棚還秀美技

鍾小平無懼小草出征仍自誇揭弊　吳怡萱勸：直接加入民進黨

快訊／氣象署發「海上陸上颱風警報」！丹娜絲暴風圈再擴大

【求助議員畫面曝】軍品店闆娘傳訊「會度過難關」！5天後傳不幸消息

生活熱門新聞

不斷更新／丹娜絲來襲！全台停班課一覽

8縣市「暴風圈侵襲機率」破7成！丹娜絲最新路徑曝

末日預言時間到！3萬人凌晨線上看直播

快訊／氣象署宣布「20:30發布陸上警報」

丹娜絲暴風圈擴大又增強「具破壞力」　全台防劇烈天氣

丹娜絲暴風圈估明晚觸陸　粉專示警：14縣市高風險區域

快訊／輕颱丹娜絲生成！7日最近台灣

7／5預言翻車？YTR曬2個月前「白沙屯媽祖籤詩」

LIVE／7/5末日預言逼近　網友瘋看直播

12縣市「暴風圈侵襲機率」破8成！丹娜絲最新路徑預測曝

颱風假？　丹娜絲估下週一午後解除警報

高雄明天停班課？市府曝颱風假關鍵

飛日本航班「機上空蕩蕩」空姐愣！貴賓室也沒人

最強高中生Ray批「台灣像屎」！好友Kai嗆：丟回台灣重置

更多熱門

相關新聞

不斷更新／丹娜絲來襲！全台停班課一覽

不斷更新／丹娜絲來襲！全台停班課一覽

丹娜絲颱風逐漸朝台灣接近，不僅強度稍增強且有暴風圈擴大趨勢，中央氣象署已於5日8時30分發布海上颱風警報，最快今日深夜發布陸上警報。根據下午最新預測，未來120小時內的暴風侵襲機率，共有12縣市達到8成或以上，《ETtoday新聞雲》為您整理全台各地停班課一覽，供讀者一次看懂。

即／高雄市：20:00點宣布明日是否停班課

即／高雄市：20:00點宣布明日是否停班課

丹娜絲逼近市場買氣升溫　西螺果菜價僅小幅波動

丹娜絲逼近市場買氣升溫　西螺果菜價僅小幅波動

372台抽水機就位　張麗善勘查萬興大排治水工程

372台抽水機就位　張麗善勘查萬興大排治水工程

丹娜絲陸上警報首波警戒範圍曝　最快明下半天觸陸

丹娜絲陸上警報首波警戒範圍曝　最快明下半天觸陸

關鍵字：

丹娜絲高鐵颱風

讀者迴響

熱門新聞

不斷更新／丹娜絲來襲！全台停班課一覽

8縣市「暴風圈侵襲機率」破7成！丹娜絲最新路徑曝

5死命案王姊求救訊息曝　被追債仍護爸媽

假牙總監撞死打工妹　竟飆速113km

詹惟中指「7/5災難不會發生」！

「惡房東」張淑晶獄中和室友爆爭執受傷

快訊／豐原5死　「張同學」詐欺罪移送

末日預言時間到！3萬人凌晨線上看直播

獨／惡煞圍攻80歲嬤！鐵門夾手「血染眼角」

獨／「不太想活」小女兒到職5天就曝死意

快訊／氣象署宣布「20:30發布陸上警報」

7/5末日倒數？日本、台灣現場即時監看

豐原5死！姊妹悲赴當鋪當車還債身影曝光

丹娜絲暴風圈擴大又增強「具破壞力」　全台防劇烈天氣

短劇版《偷偷藏不住》永久下架！

更多

最夯影音

更多

【文心路大淹水】豪雨炸台中！馬路變河流

【海灘驚魂】泳客被浪浪攻擊耳朵碎裂！惡犬終落網

王嘉爾曝曾慘遭朋友背叛 借出「40%收入」對方人間蒸發

【轟雷巨響】大雨狂炸台中！網清楚拍下落雷軌跡

【怎麼那麼皮！】貓貓躲牆邊嚇歐告，無奈到不行XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面