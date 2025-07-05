丹娜絲逼近！高鐵明正常營運　颱風天搭車「注意2件事」

▲7/6上午8:00颱風丹娜絲風場預報。（圖／氣象署）



記者董美琪／綜合報導

第4號颱風「丹娜絲」來襲，台灣高鐵公司今日（5日）宣布已完成全線防颱應變作業，並表示將密切掌握氣象局最新預報。根據目前評估，明（6）日高鐵全線將維持正常營運，列車依時刻表照常發車。另外，颱風天搭高鐵「注意2件事」如下：1. 可能臨時限速，請預留充裕的轉乘時間，2. 沿線掉落物恐影響行車安全，民眾需加強固定物品。

高鐵指出，颱風期間若風速或雨量超過安全標準，列車將視情況啟動「行車速限」機制，提醒民眾預留充裕轉乘時間，避免耽誤後續行程。

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目前各車站、維修基地及沿線保全單位已展開全面巡檢，並持續與防颱應變中心回報狀況。高鐵也強調，將與交通部、鐵道局保持密切聯繫，視颱風動態即時調整營運策略。

此外，高鐵特別提醒沿線居民，請務必固定大型招牌、棚架、帆布、氣球及尼龍網具等物品，以免遭強風吹落進入高鐵路線範圍，造成電車線受損或行車危險，甚至涉及法律責任，切勿輕忽。

◎高鐵颱風期間退票規定如下：

免手續費退票： 自海上颱風警報發布日起至解除日止，若旅客在此期間購票但未搭乘，不論列車是否正常行駛，皆可於乘車日起一年內持未使用車票至高鐵各站辦理退票，免收手續費。

無延遲退費： 如因颱風導致風雨過大，列車啟動限速造成延誤，屬天災因素，將不適用延誤退費規定。