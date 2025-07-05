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基隆盛夏揚帆啟航！60學子駕帆船戰風浪　共築海洋永續夢

▲基隆盛夏揚帆啟航 60學子駕帆船戰風浪。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲學生搭乘帆船體驗。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府教育處與基隆市戶外教育及海洋教育中心共同舉辦的「2025基隆海洋教育暑期營隊」，於日前展開為期三日的海洋探索之旅。這場結合知識、冒險與永續理念的營隊，吸引基隆市各國中小60位學生熱情參與，透過航海與帆船主題活動，實踐「知海、親海、愛海」的核心精神。

營隊設計四大特色課程：搭乘帆船繞行基隆嶼、港邊小帆船操控競賽、海廢創作DIY及港邊岸釣體驗，引導學子從實作中認識海洋生態與保育重要性。首日開幕講座特邀基隆市政府教育處課督王傑賢分享海洋教育推動經驗，並協力整合台灣帆船協會、基隆市帆船委員會資源，提供學生專業帆船體驗機會。

▲基隆盛夏揚帆啟航 60學子駕帆船戰風浪。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲參與學生、工作人員及貴賓大合照。

學員分組學習帆船操控技巧，包括風向判讀、船帆調整與航向控制，並於碧砂漁港安全水域展開模擬競賽。參與的楊同學興奮表示：「一開始船一直轉圈，後來靠團隊合作才順利抵達終點！」此外，海釣達人八斗國小潘建祿主任指導「港邊岸釣」，強調適量捕撈與物種辨識，深化學員對海洋倫理的理解。

活動最終日舉辦成果發表會，學員以藝能表演形式展現營隊所學。基隆市戶外教育與海洋教育中心召集人沈俊光指出：「我們期待孩子帶著思考與感動離開，未來成為海洋守護者。」教育處長徐嬿立則強調，課程結合海洋教育五大主軸與SDGs永續目標，未來將推出更多元活動，讓學子「以海為師，向未來出航」。

▲基隆盛夏揚帆啟航 60學子駕帆船戰風浪。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲學生海洋保育創作。

▲基隆盛夏揚帆啟航 60學子駕帆船戰風浪。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲學生岸釣體驗。

▲基隆盛夏揚帆啟航 60學子駕帆船戰風浪。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲學生體驗虛擬帆船。

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