3層樓高「跳字母」！男攀KEELUNG地標拍跑酷　網驚：摔下會沒命

▲男攀爬基隆「KEELUNG」地標跳躍，驚險畫面引民眾憂心。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

一名年輕男子近日在網路發布影片，自稱「不墨守成規的狂人」，冒險攀爬基隆虎仔山地標「KEELUNG」巨型字母，並在約3公尺高的頂端跳躍，驚險畫面引發民眾憂心。基隆市政府對此表示，「非常不應該」，雖暫無相關罰則，但已緊急張貼禁止攀爬告示，並研議後續管理措施。網友直呼，「摔下來會沒命吧？」

從影片中可見，該男子從字母下方的水泥基座徒手攀爬至鐵架頂端，並在「K」到「G」的字母間穿梭，過程中未使用任何安全裝備。他自述「站上頂端後風景很美」，但同時坦言「上面很窄」，危險舉動讓網友紛紛留言：「太危險了！」、「摔下來會沒命吧？」

▲基隆市府今天下午到現場張貼禁止攀爬告示。



中山區中山里長羅予廷指出，該地標高度約3層樓，攀爬行為極可能導致墜落意外，呼籲民眾「運動應選擇安全場所」。

基隆市文化局副局長鄭鼎青說明，虎仔山地標屬開放空間，現階段無具體管理規範，但此類行為已危及自身與他人安全，市府「完全不鼓勵」，後續將研議是否增訂罰則。目前已在現場張貼告示，禁止民眾攀爬。

虎仔山「KEELUNG」地標位於基隆港西岸，是市區醒目景觀，白天可俯瞰基隆港與市區全景，夜間搭配LED燈光更成入口地標。基隆市府強調，欣賞美景應以安全為前提，切勿冒險挑戰危險行為。