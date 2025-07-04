攜手新北勘查捷運沿線　基隆捷運五場站定位曝光

▲基隆智慧科技園區規劃模擬圖。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆捷運計畫推進邁入都市計畫變更審議階段，基隆市政府昨（3）日由秘書長方定安率領相關局處，聯合都市計畫委員會委員實地勘查各捷運場站預定地，深入了解區域條件與開發潛力。新北市政府捷運工程局亦派員參與，共同展現雙方緊密合作與推動捷運的高度共識，力求捷運建設與城市整體發展精準對接，加速形塑北北基一體發展格局。

方定安指出，捷運建設不僅提升交通便利，更是帶動城市轉型與產業升級的重要引擎。市府積極把握捷運建設契機，從場站空間布局、產業導入到都市機能重塑，皆以創新、整合為核心，希望引進多元資源，推動基隆從傳統港都邁向科技與創新驅動的現代城市。

▲北五堵站說明基隆智慧科技園區規劃。

北五堵站作為捷運進入基隆的首站，因緊鄰內湖、南港與汐止科技產業聚落，將定位為「基隆智慧科技園區」。市府已啟動北五堵地區都市計畫檢討，規劃導入高科技產業及住商複合機能，並採市地重劃整體開發，打造基隆河谷科技廊帶新地景，為基隆注入新的產業動能。

各場站依區域特色擘劃發展定位，百福站預計規劃為「水岸優質住宅區」，營造宜居青年社區；六堵站則聚焦於老舊工業區更新與立體化發展，推動產業升級與服務整合；七堵站將朝向「住商產複合新核心」發展，打造多元都市場域；八堵站則預計打造成「雙鐵共站宜居生活城」，推動都市再生與交通樞紐功能整合。

▲七堵站解說捷運開發區規劃。

方定安表示，市府以「增加就業人口」為城市治理核心，正運用捷運開發契機，打造對產業與青年雙友善的發展環境，讓捷運不只是通勤工具，更成為人口回流與城市升級的重要動力。未來也將導入TOD（大眾運輸導向發展）理念，推動高密度、複合使用與行人友善的都市設計，實現交通與生活平衡的未來城市樣貌。

都發處長謝孝昆補充指出，市府正積極建構整體城市發展藍圖，針對捷運沿線推動多元開發策略，包括聯合開發、倉儲貨櫃區轉型為科技園區、公辦都更等，藉此帶動基隆河谷廊帶與雙北地區發展動能接軌，加快招商與產業導入，轉型成果將逐步展現。

▲八堵站解說機廠與都市再生規劃。

此次會勘中，都市計畫委員也提出多項建議，包括加強場站周邊都市設計準則、人行道與自行車道的動線整合、以及開發區劃設原則與地主權益保障等，市府表示將納入後續規劃審議的重要參考依據。

基隆捷運的推進，不僅展現工程進度，也重塑城市競爭力。未來基隆市政府將持續與新北市政府捷運工程局密切合作，打造一條串聯產業、生活與未來願景的現代捷運系統，帶領基隆迎向轉型升級的新時代。