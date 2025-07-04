雲豹裝甲車糗了！「罷工脫隊」停路中　挨批：戰爭拋錨還得了

記者郭世賢、葉品辰／基隆報導

基隆市中山二路今（4）日上午9時15分雲豹裝甲車因不明原因在路邊熄火拋錨，軍方車隊隨即進行搶修，上午10時25分已將車輛拖離，返回營區檢修。

▲雲豹裝甲車路中拋錨，佔用一線道搶修。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

據悉，當時一行軍隊行經基隆市中山二路時，最後一輛的雲豹裝甲車突然拋錨，隨後軍方車隊約四至五輛車停在路邊佔用一線車道進行搶修，也派員實施後方車輛引導交通疏導，周圍民眾紛紛出來查看情況，更表示：「平時就應該保養，戰爭拋錨還得了？」