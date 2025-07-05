他曝公司奇葩4福利！眾人一看「想應徵了」搶翻：幸福企業

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

每間公司的風氣不同，有的嚴謹紀律，也有輕鬆有趣的職場。就有一名網友分享自己公司的各種「奇葩福利」，像是上班能喝酒、穿睡衣、還能請寵物病假，甚至還有每季一次的「非業務需求提案」，讓不少網友看完直呼，「這真的是公司嗎？還是快樂天堂？」

原PO在Dcard發文「奇葩的公司福利」，文中表示，自己公司雖然不是什麼夢幻企業，但卻有不少讓人哭笑不得的「特色福利」。像是辦公室茶水間塞滿啤酒紅酒，「禮拜五還會一起小酌慶祝週末」。

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再來，影印機上也不放一般的「綠色乖乖」，「我們老闆超討厭甜的，所以影印機上放的是五香口味，甚至有同事帶五香干貝口味來，直接獲得放進老闆辦公室紫水晶洞的殊榮。」

不只如此，穿睡衣上班在這家公司也完全沒問題，「老闆說穿著不能妨礙靈感，所以大家可以穿寬鬆、舒適的衣服來公司」，所以他都怎麼舒服怎麼穿。第四點，老闆還特別開明，寵物生病也能請「寵物病假或喪假」，甚至附註「不會壓榨有責任感的主人」。

而最讓人羨慕的就是第五點，「每季可以提一個『非業務需求提案』」，像是想裝腳底按摩機、設Bar啤酒區、買升降桌、加小冰箱、設泡麵牆等等，同事還提過「裝飛鏢機」就過了，「規則只有一個：你要講得出為什麼，說服老闆就能做。」

貼文引發熱論，「聽下來根本幸福企業，有這些有趣的事我上班會很快樂」、「老闆是風向星座的嗎 XD」、「還有缺嗎？掃地的也可以」、「想應徵了」、「求哪間公司！現在有缺嗎」、「有機會當老闆～我也想成為這樣的老闆」、「這老闆太讚了吧！請問還有缺同事嗎」、「這已經算是幸福企業了吧？」