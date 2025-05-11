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竹科工程師「12項家庭標配」　每月1次國旅、全職太太！網戰翻

▲▼上班族、工程師。（圖／資料照）

▲竹科工程師。（示意圖，下同／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

科技業含金量高，每月薪資加上分紅，年薪百萬時有所聞，不過撇除工作，工程師的家庭生活是怎樣？就有網友分享「竹科工程師」的12項標配，包括每年日本2次、關新路竹北3房、周末巨城大餐等等，貼文引發網友共鳴，「蠻中肯的」；過也有人質疑，「不是所有竹科工程師都是可以過這種生活」。

有網友在Threads發文，觀察身邊「竹科工程師」並列出12項家庭標配，包括身邊會有個全職顧家太太、生2孩起跳，住在關新路、竹北的3房房屋，名下有兩輛車，平日到好市多採買家用品，周末到巨城百貨吃大餐，每月跨縣市旅遊，每年2次日本旅遊，小孩大多是念雙語私幼、實驗小學或是明星學校，還會請家教補習，若生女兒才藝學音樂、舞蹈，兒子則著重奧林匹克數學或體育方面。

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粉專「科技工作講 Tech Job N Talk」分享文章，要大家別緊張，其實大部分工作的幾年，除了買房困難外，其他條件都蠻正常的，「大概就是中產階級，出國也沒奢華，或許只是剛出社會的朋友可能會覺得達不到而已」，另外，有些女生婚後全職顧家，但也有不少夫妻都在上班。

▲竹市、關埔特區、房地產、買房、建案、房屋、賣房。（圖／記者陳凱力攝）

粉專坦言，每月跨縣市國旅其實很正常，「住新竹或在新竹念書過的，不跨縣市那個叫國旅？大概兩個月就玩完了吧。至於週末巨城大餐…不然去那裡？覺得這普通的人，人家這是說『標配』，不是頂配。而且能達到算不錯了啦。」

粉專也提到，「只能去日本，去不了歐美，不是因為錢，大概是因為假請不了太長，小孩還小，想到要去遠的地方還要換尿布就懶」。

底下網友熱議，「竹科工程師的夫人其實不少人也是竹科工程師，有的太太賺的比老公還多，全職顧家太太不一定是標配」、「這是新竹市家庭標配，不是工程師家庭標配吧」、「竹北三房雙車位2800起跳，你說的是主管等級的」、「竹科工程師的太太路過，覺得真的誤會太多囉，日子沒那麼好過的，我們的生活也很璞實」、「身為一個竹科工程師的太太，身邊的太太們幾乎都跟我一樣努力工作生活著，您對工程師的家庭是否有什麼誤會？」  

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