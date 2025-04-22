赴日旅遊完「回國都會失落」　30歲哥：該去日本工作？答案一面倒

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣人超愛到日本旅遊，近日就有網友坦言，每次從日本返台後，都會莫名有種失落感，於是萌生赴日生活的念頭，也不禁好奇問「如果有機會到日本工作和生活，大家會想去嗎？」沒想到，答案一面倒，大部分人直言，旅遊都是看到比較好的一面，「但現實總是殘酷的。」

網友在Dcard發文表示，「每次從日本旅遊回來都會有種失落感，因為飛機降落前，看到下面全都是鐵皮屋加蓋和水塔，回家路上則看到地磚破裂且狹窄的人行道，還要經常閃避障礙物和違停車，住家的窗戶是鐵欄杆，各種浮誇招牌，市容和建築景觀真的不太好。」

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他接著提到，台灣路上汽機車的噪音聲很大，但日本卻很安靜，「為了有更好的生活品質和讓日文進步，才會想去日本，可是現在已年過30歲，日文也只有N4，如果有機會前往日本工作和生活，大家會想去嗎？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Photo AC）

然而，網友們一面倒搖頭表示，「會想在日本生活，但不覺得有辦法在日本生存」、「旅遊可以，工作不行，身邊好多去日本工作的朋友最後都回來了」、「旅行都是看到好的一面吧，工作的話會看到比較多負面的東西」、「日本只適合旅遊，不適合工作」、「要去日本還是要看是啥工作吧？服務業也是低薪血汗，派遣的也不行，要正式職員才會比較好，不然...應該也是蠻慘的」。

PO文也釣出過來人，坦言「想去就去啊，不去也很難知道自己喜不喜歡，但必須說旅遊和工作是兩個概念，不用把日本想得太好，也不用把台灣想太壞，各有優缺點，本來就是蜜糖毒藥，像我自己在日本生活、工作一年半，真的不喜歡那邊職場氛圍就逃跑了」、「旅遊跟工作差蠻多的吧，還要考慮很多現實層面。為了男友，大學畢業後我選擇繼續留在日本，但光是稅金、物價什麼的就覺得很難生存下去了」。

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