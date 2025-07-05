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日本「買這好物」不能帶上飛機　官方公告：台灣人別再闖關了

日本「這好物」不能帶上飛機！　地勤嘆「只能全丟掉」：拜託大家把錢省下來

▲「金鳥防蚊液」因內容物為殺蟲劑，不得帶上飛機。（圖／翻攝自日本金鳥台灣總代理IG）

文／CTWANT

日本是許多台人出國旅遊的首選，且日圓匯率低，不少人會趁機大採購。一名在日本機場擔任地勤的台灣女子就指出，當地熱門商品「金鳥防蚊液」其實不能帶上飛機，已經遇過許多台灣人買了好幾瓶，最後只能忍痛在機場丟棄，「拜託大家把錢省下來！」

這名女子日前在Threads發文表示，她已經遇到好多台灣人，買了一堆「金鳥防蚊液」，不知道不能帶上飛機，只能通通丟在機場，「一瓶要日幣998日圓（約台幣200元），拜託大家把錢省下來，拿去吃好吃的比較划算啦！」

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貼文曝光後，不少網友紛紛在底下留言，「我在機場丟過……地勤給的圖片上面就有，我乖乖的丟了」、「他不能攜帶是因為他是殺蟲劑，殺蟲劑和農藥都不能攜帶，不管你是隨身還是托運」、「很多人都搞錯了，這個不是防蚊液，是殺蟲劑，殺蟲劑是環境用藥不能帶上飛機的」、「日本法規認定屬於有毒、可燃都禁止，所以這類的殺蟲劑、防蚊液都不能上飛機喔！托運跟手提都不行，有帶過的都是『僥倖』，不代表你帶了不會出事」、「環境用藥所以不行，如果真的很喜歡這個品牌，其實台灣有代理」。

值得注意的是，日本金鳥台灣總代理曾在社群平台發文指出，「台灣人拜託拜託，不要再帶這個闖關！」小編赴福岡旅遊時，就在機場違禁品處看見「金鳥防蚊噴霧」，原來是因為太多人購買，試圖將其帶回台灣，機場只好擺放實體瓶子，希望遊客不要再攜帶了。

小編也呼籲，不管是托運、手提，都不可攜帶防蚊蟲的噴霧瓶，因噴霧氣瓶易燃，內容物為殺蟲劑，根據日本的飛安法令不得攜帶，主要也是為了保障大家的飛航安全，「有些人說：『可是我上次有帶回來欸』，這次很幸運，不代表下次也一樣幸運啊。好多人回報2瓶、4瓶，最多6瓶被丟棄，看了都覺得好心痛啊！」

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