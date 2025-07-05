有八成信心罷免掉傅崐萁！　花蓮議長張峻率眾響應罷團「大遶境」

記者杜冠霖／台北報導

大罷免進入第三階段決戰，公民團體發起「護國大遶境」活動，今（5日）從花蓮壽豐鄉出發持續南下，車隊經過光復鄉時，藍營出身、現任花蓮縣議會議長張峻也動員百位鄉親，手拿國旗也來迎接。張峻表示，國民黨在花蓮分裂，傅崐萁要負很大責任，傅在花蓮長期以來做得太過分，打壓花蓮鄉親，今天有這麼多鄉親，就是要呼籲所有花蓮的中華民國派站出來，花蓮現在已經生病了，所以一定要在7月26日踴躍出來投票，投下同票罷免傅崐萁。

▲花蓮議會議長張峻現身挺罷團護台大遶境。（圖／反共護台聯盟提供）



「護國大遶境」活動進入第二天，上午從壽豐鄉出發持續南下，往台東前進，途中經過鳳林、光復、瑞穗、玉里、富里等地。

車隊經過光復鄉時，現任花蓮縣議會議長張峻帶領近百位鄉親，手拿國旗也來迎接。張峻受訪時表示，傅崐萁在花蓮長期以來確實做得太過分了，只會打壓，縣黨部內也搞派系分裂，造成國民黨無法團結、愈來愈分歧，整個國民黨都散掉。

張峻表示，傅崐萁就是國民黨內的亂源，有信心八成罷掉。他也提及，傅欺負農民，約有8000位檳榔相關的產業者，這陣子也會站出來，這對罷免影響很大。今天有這麼多鄉親站出來，就是要呼籲大家，花蓮現在已經生病了，所以一定要在7月26日踴躍出來投票，投下同票罷免傅崐萁，中華民國派要站出來。

另因今早氣象署已針對丹妮絲颱風發布海上颱風警報，根據氣象預報顯示，將於明後兩天影響南部地區。「護國大遶境」主辦單位評估後，決定先行取消7/6屏東、高雄遶境行程，也向預計在這兩個縣市為遶境車隊加油打氣的保台香燈腳致歉，後續行程都將視天候狀況另行對外發佈，也呼籲所有保台香燈腳們，無論大家身在何方，只要遶境行程開始續行，都可以加入一同「護國遶境」的行列。