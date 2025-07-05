直擊／氣溫飆到33度！國民黨反罷免造勢人超少　千張椅子坐不到1/3

▲國民黨反罷大造勢台北場。（圖／記者陳家祥攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨今在台北市府前廣場舉行「反惡罷！7月26日出門投不同意罷免」宣講，現場擺滿3千張紅椅，不過疑似因天氣過熱，到場人數不如預期，3點活動開始時，約僅坐滿三分之一位子。

國民黨今日下午辦反罷免宣講，活動邀請包括國民黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、中廣董事長趙少康、民眾黨主席黃國昌、前台北市長郝龍斌、國民黨副主席連勝文、台北市議長戴錫欽 、前立委鄭麗文、前立委郭正亮等人出席。

國民黨中央在臉書發出號召令，表示7月26日，全台有24位國民黨立委將面臨惡意罷免投票。這不是針對某一位立委，而是對整個在野制衡力量的全面清洗。民進黨利用手中國家機器與資源優勢，煽動對立、製造仇恨，把罷免當成肅清異己的武器。這是民進黨不擇手段、無所不用其極的政治報復。

國民黨表示，邀請所有關心台灣民主的好朋友一起站出來，一起到台北市政府前集結，用行動展現反惡罷、挺立委的力量，拒絕民進黨的惡罷操作，守護國民黨的優秀立委。

不過疑似台北市下午溫度飆到近33度，現場民眾極少，到場民眾也紛紛拿起傘遮陽，據悉，現場擺滿3千張椅子，但活動開始後，約僅坐滿三分之一位子。

另，在受訪時，針對近日動員方面是否比較辛苦，因黨公職有面臨收押的狀況？戴錫欽說，的確從二階段連署到現在為止，因為所有地方黨部不管是被約談或是被羈押的，的確有部分黨工跟志工受到司法偵辦案件的影響，所以在很多不管動員、組織或是聯繫過程中，跟過去比較起來會辛苦一點。

民眾黨是否有幫忙？戴錫欽表示，之前有去民眾黨拜訪黃國昌，黃也誠摯邀請民眾黨公職出席活動，這兩天各縣市反罷免的部分，民眾黨、國民黨很多黨公職都合流在一起，就是要努力做好726反惡罷的動作，也很感謝民眾黨的支持還有所有在野力量的集結。