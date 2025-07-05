回娘家力挺林沛祥！　盧秀燕籲：用不同意罷免提醒賴清德回歸國政

▲盧秀燕合體林沛祥反罷免 。（圖／國民黨立委林沛祥辦公室提供）



記者崔至雲／台北報導

距離大罷免第一波投票日倒數3天，台中市長盧秀燕啟動全台輔選，今（5日）上午到台北、基隆合體國民黨立委賴士葆、林沛祥；在基隆與林沛祥合體時，盧秀燕指出，賴清德總統上任才三個月，就急著搞政治，推動罷免，完全不顧民生與經濟，由民進黨中央發動的無差別政治清算，相信人民不會上當。

盧秀燕表示，去年基隆市長謝國樑罷免案，她也曾親自前往奠濟宮參拜，當時市民用選票守住了市長，也守住了基隆市民的財產。這次她再度前來，相信開漳聖王也一定會保佑林沛祥，讓反罷免成功過關。她強調基隆市民不是好欺負的，去年謝市長的罷免案，市民用選票說話，這次也一樣，投不同意罷免讓林沛祥留下來，繼續為基隆打拼。

盧秀燕也分享與林沛祥的淵源。她回憶，自己在基隆女中就學時，林沛祥的父親林水木就是她的數學老師，幫助她順利考上政大。林沛祥的母親則是她的師母、學姐。她直言，今天回來不只是為了一位立委站台，更是為了支持一位認真打拚的基隆子弟。

對於民進黨發動的罷免行動，盧秀燕指出，總統賴清德上任才三個月，就急著搞政治，推動罷免，完全不顧民生與經濟。「做生意的朋友都在為生活打拼，總統卻在拚政治，這樣對嗎？」她痛批，這次罷免不是單一事件，而是一場由民進黨中央發動的無差別政治清算，但她也相信，人民看得懂、不會上當。

她強調全國人民會一起站出來，726用行動告訴賴清德，不要再搞政治，請你回歸國政、拼經濟、顧民生！」林沛祥也強調7月26日，懇請大家出來投票，用「不同意罷免」守住我們一起努力的成果，讓基隆變更好。

