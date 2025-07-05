4小黨啟動大罷免宣講　批北市4藍委踐踏民意、不把民眾放眼裡

▲台灣基進、時代力量、小民參政歐巴桑聯盟、台灣綠黨4黨聯手啟動罷免宣講。（圖／基進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

台灣基進、時代力量、小民參政歐巴桑聯盟、台灣綠黨4個小黨代表今（5日）上午一字排開，在台北市內湖宣布啟動「民主行動隊，台北大進擊」宣講行動，正式啟動針對內湖南港李彥秀、信義松山徐巧芯、中山北松山王鴻薇、大安羅智強四位立委的街頭罷免行動，並個別列出北市藍營立委所有爭議，批評徐巧芯在國會謾罵、比中指；大安區的羅智強持續造謠抹黑；港湖區的李彥秀更將所有批評都打成側翼網軍。這些人身處首都，握有大量資源和聲量，卻踐踏民意，完全不把民眾放在眼裡。

民主行動隊今天規劃多場行動，早上9點在東湖五分公園宣講罷免李彥秀，中午12點將轉往捷運行天宮站主打王鴻薇，下午2點半則會在大安站行動譴責羅智強，晚上5點半則將在饒河夜市發起「睡衣夜行」，號召松山信義區市民身穿睡衣、頭罩等道具，聲援罷免徐巧芯。他們並預告，未來將持續走進台中、新竹等全台各地，捍衛台灣民主。

台灣基進秘書長吳欣岱表示，這幾天，在港湖的朋友一定都有看到，正反兩方的罷免宣傳差距，港湖的公民罷免團體，每一個志工都是下班放學後站出來，追垃圾車、站路口，還得面對刻意刁難的里長、激動挑釁的流氓；相較之下，李彥秀與蔣萬安手把手掃市場，擁有數百面布條、看板、公車廣告與公家活動資源，還有眾多里長的支持。

吳欣岱強調，一個民主國家的民意代表，應該是要勤勤懇懇地回應選民的質疑，「而不是用手中掌握的行政資源，去輾壓市民表達意見的權利！」她也批評李彥秀政見跳票，「說要推全齡照護、友善生育，結果在國會刪衛福部預算有他一份；說要繁榮港湖，卻讓統刪台北市經費過關；說要國家發展、能源永續，結果連核廢料放哪都不知道就強推核三延役！」

時代力量副秘書長劉品辰表示，面對罷免的國民黨立委，不只傅崐萁是首腦，其餘立委也是傅黃體制的共犯，各有應被罷免的理由。他點名台北幾位國民黨立委格外惡劣：松信區的徐巧芯在國會謾罵、比中指；大安區的羅智強持續造謠抹黑；港湖區的李彥秀更將所有批評都打成側翼網軍。這些人身處首都，握有大量資源和聲量，卻踐踏民意，傲慢親共，完全不把民眾放在眼裡。

劉品辰指出，台北市長年是政黨板塊偏藍的地區，但這次罷免連署踴躍、聲勢名列前茅，正是因為市民已經受夠這些沒有專業、沒有國家忠誠、沒有格調的立委，拒絕讓他們來代表自己。他也點名王鴻薇，從高雄輕軌找不到門把、指控王婉諭主席公開個資，各種烏龍爆料屢屢翻車，「他已經翻車翻到我不知道她現在到底是在車頂還是車底，這樣不負責任、連道歉都做不到的立委，我們一定要下架！」

台灣綠黨共同召集人甘崇緯指出，羅智強自稱「監督政府」、「公民立委」，但實際上卻是國會最聽話的投票機器。他曾在市議會高喊開放政府、民主監督，如今卻拒絕配合公民監督團體公督盟，甚至在收到要求揭露問政資料的公文上，親筆寫下一個字：「滾」。「沒錯，他不是拒絕，是辱罵。不是提出異議或解釋，而是像耍流氓一樣，直接寫『滾』！寫給誰？寫給公民，寫給願意監督他的人，寫給納稅人！」

小民參政歐巴桑聯盟秘書長何語蓉表示，「我們穿睡衣，不是為了搞怪，是因為我們的立法委員早就把問政當表演，把選民當觀眾。徐巧芯穿著睡衣進國會還大言不慚，說『舒服最重要』，那我們今天就穿著睡衣問她一句『立委的職責，是取悅自己還是回應人民？』」過去這段時間裡，許多罷免志工頂著酷暑奔走街頭，卻要面對徐巧芯在網路與媒體上的冷嘲熱諷，甚至煽動言語暴力。更荒謬的是，徐巧芯本人在立法院不斷比中指、謾罵、造謠，將立法機關搞得烏煙瘴氣，卻總以「我是女生你不能罵我」來逃避責任。