　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

對歐盟白蘭地反傾銷終裁　陸官媒：靈活操作審慎處理貿易摩擦

▲▼ 中法、中法關係 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

▲ 中法、中法關係 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

記者任以芳／綜合報導

中國外交部長王毅出訪法國期間，中國商務部昨4日正式發布對原產於歐盟的進口白蘭地反傾銷調查終裁結果，宣布7月5日起對歐盟白蘭地徵反傾銷稅5年，但包括法國知名干邑白蘭地酒商軒尼詩、馬爹利、人頭馬等在內的34家企業獲豁免，陸官媒《環球時報》今（5）日指出，相較2024年對歐盟祭出39%重稅稅率，「此舉被外界視為中方展現審慎處理貿易摩擦的態度與靈活操作空間。」

商務部發言人昨指出，本次調查自2024年1月5日啟動，歷時近半年。商務部裁定歐盟進口白蘭地存在傾銷情況，對中國相關產業造成實質損害。終裁結果顯示，除提交並獲接受價格承諾的34家企業外，其他未提出申請或未被接受的企業，將面臨27.7%至34.9%不等的反傾銷稅率。

該部一份聲明中表示，海關關稅委員會「決定自2025年7月5日起對原產於歐盟的進口白蘭地徵收反傾銷稅」期限為5年。該關稅將適用於200升以下容器包裝的白蘭地。

法國干邑製造商協會BNIC證實，有些業者已同意調整在中國的售價以免除反傾銷稅。法國三大干邑品牌、BNIC成員軒尼詩（Hennessy）、人頭馬君度（Remy Cointreau）、馬爹利（Martell）等，均列入價格承諾企業名單。已有34家歐洲白蘭地製造商簽署協議，包括數家法國干邑業者，只要他們遵守議定後的最低價格，即可免關稅。

人頭馬集團表示，透過最低價格協議，避免了懲罰性稅率的重大財務影響；法國干邑行業管理局亦稱該終裁結果「相對利好」，有助於產業穩定出口並重塑市場預期。

目前，最新發展是，除提交並獲接受價格承諾的34家歐盟企業外，中國將自本月5日起要求歐洲白蘭地出口商提出承諾價格，否則可能被課徵最高34.9%的反傾銷稅。

陸媒《環球時報》報導稱，值得注意的是，中國對未履約或未參與承諾計畫的企業，課徵平均32.2%稅率，較2024年實施的39%臨時措施有所下調。「此舉被外界視為中方展現審慎處理貿易摩擦的態度與靈活操作空間。」

歐盟方面對此仍保留立場。歐盟委員會對中方決定表示「遺憾」，並指出部分議題仍待協商解決。法國外交部則回應稱，此次措施為「積極進展」，但坦言雙邊在白蘭地議題上的若干關切仍未完全化解。

消息發布當日，中共中央政治局委員、外交部長王毅正在巴黎訪問，並與法國總統馬克龍舉行會晤。外界普遍認為，白蘭地反傾銷案將成為此次中法外交互動的重點之一。王毅在會晤中強調，中歐透過對話妥善解決了白蘭地問題，展現了雙方管控經貿分歧的能力與誠意。

中國商務部發言人表示，中方一貫主張審慎使用貿易救濟措施，本案中決定接受價格承諾再次展現了中方通過對話磋商解決貿易摩擦的誠意。希望歐方與中方相向而行，加強對話溝通，共同化解經貿分歧，為鞏固和擴大中歐經貿合作創造有利條件。

根據《路透社》之前報導，有知情人士透露，中國一直將干邑與電動車議題綁在一起，法國官方拒絕證實也拒絕接受這種連結模式，但仍對於中國反傾銷調查，抱持審慎樂觀態度，確實結果在意料之內，仍有許多細節需要中歐再協商。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
611 2 6603 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
林志玲3歲兒身高驚人！　身高已達媽媽一半
台灣船51人求救！陸「順行9」護送拖回：施救義不容辭
奪命簡訊曝光！團購主恐嚇「找精神病殺人砸店」　害1家5口冤死
台八女星裙子太短！一蹲下「超羞畫面急打碼」
快訊／大雷雨炸6縣市　警戒範圍曝
「今天20萬明天16萬」　5死案王姊求救訊息曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

超速21215%？他曬出火箭級罰單　網驚：這種速度京到滬4分半

台灣漁船海上失去動力　陸釣魷船發現後護送拖回

對歐盟白蘭地反傾銷終裁　陸官媒：靈活操作審慎處理貿易摩擦

不只黃金賣爆了！　白銀鉑金價格齊飛創10年新高

山東艦訪香港　男「3公里外飛無人機」被捕

陸女想賣小孩賺錢　主動找男人發生關係「賺了15萬」

會見馬克宏　王毅：願法國推動歐方妥善處理中歐經貿分歧

鹿兒島震不停！　中駐日使館提醒防範三項自然災害

甘肅幼稚園爆「集體鉛中毒」　孩童「掉髮、黑牙齒」血鉛超標3倍

一杯130元肥腸拿鐵爆紅！　四川老闆「每杯6克肥腸汁」煮到投降

【文心路大淹水】豪雨炸台中！馬路變河流

【海灘驚魂】泳客被浪浪攻擊耳朵碎裂！惡犬終落網

【轟雷巨響】大雨狂炸台中！網清楚拍下落雷軌跡

王嘉爾曝曾慘遭朋友背叛 借出「40%收入」對方人間蒸發

【怎麼那麼皮！】貓貓躲牆邊嚇歐告，無奈到不行XD

【最美的風景】騎士見抗癌玉蘭花伯秒掏錢買花！兩人互動溫暖全場

【驚悚失控現場】油罐車猛撞貨車，刷整排防撞桿「切甘蔗」翻覆

惡煞圍攻80歲嬤！　鐵門夾手「血染眼角」

【豐原5口命案】美容院同學持續神隱中　母強調女兒「僅介紹雙方認識」

【這能免費看嗎】檸檬偷襲李珠珢結果慘遭反擊XDD

超速21215%？他曬出火箭級罰單　網驚：這種速度京到滬4分半

台灣漁船海上失去動力　陸釣魷船發現後護送拖回

對歐盟白蘭地反傾銷終裁　陸官媒：靈活操作審慎處理貿易摩擦

不只黃金賣爆了！　白銀鉑金價格齊飛創10年新高

山東艦訪香港　男「3公里外飛無人機」被捕

陸女想賣小孩賺錢　主動找男人發生關係「賺了15萬」

會見馬克宏　王毅：願法國推動歐方妥善處理中歐經貿分歧

鹿兒島震不停！　中駐日使館提醒防範三項自然災害

甘肅幼稚園爆「集體鉛中毒」　孩童「掉髮、黑牙齒」血鉛超標3倍

一杯130元肥腸拿鐵爆紅！　四川老闆「每杯6克肥腸汁」煮到投降

Nissan引擎召修「台灣5111輛」受影響　4車型出廠年份要小心

川普看好下周加薩停火達協議　傳哈瑪斯點頭了

日本鹿兒島強震「地殼移動數公分」　地質學家震驚：實屬罕見！

直擊／末日沒來！SJ D＆E搶先颱風抵高雄　東海、銀赫熟門熟路走去搭車

林志玲3歲兒身高驚人！「身高已達媽媽一半」　AKIRA全程寵妻溫柔笑

馬克錯失金曲台語歌王吐心聲！　宣布重磅喜訊「大咖好友全相挺」

科學家發現貓咪喜歡「左躺睡覺」　看408部貓咪睡覺片登生物期刊

林郁婷不參賽竟遭網路霸凌　經紀公司保留法律追訴權

Ray黃霆睿「深情爆淚」逼哭網！　報喜宣布登大巨蛋舞台

超速21215%？他曬出火箭級罰單　網驚：這種速度京到滬4分半

【最美的風景】騎士見抗癌玉蘭花伯秒掏錢買花！兩人互動溫暖全場

大陸熱門新聞

67歲夫偷吃50歲閨蜜！正宮打官司查出更狠真相　追回19萬元

他被紅蟳刺破手感染「食人肉菌」 截肢搶救9天仍喪命

獨家／返陸後首度面對台媒　亞亞：我依然認為台灣百姓善良淳樸

浪犬追逐害摔車！陸判「餵養人」全責賠錢

一杯130元肥腸拿鐵爆紅！　四川老闆「每杯6克肥腸汁」

日本末日預言剩1天！陸網笑：2019年才是末日

陸女想賣小孩賺錢　主動找男人發生關係

獨家／亞亞續打行政訴訟！　控訴被「摧毀人格」：欠我一個公道

甘肅幼稚園集體鉛中毒　孩童掉髮、黑牙齒

不只黃金賣爆了！　白銀漲幅翻身

陸外長：實力帶不來真正的和平

8月1日開始交關稅！中方向美喊話：望相向而行

中駐日使館提醒防範三項自然災害

「金廈泳渡」傳停辦　陸委會：必須謹慎

更多熱門

相關新聞

王毅：願法國推動歐方妥善處理中歐經貿分歧

王毅：願法國推動歐方妥善處理中歐經貿分歧

法國總統馬克龍在巴黎愛麗舍宮昨4日會見到訪的中共中央政治局委員、外交部長王毅。雙方圍繞中法建交50週年背景下的雙邊關係發展、全球治理、多邊主義合作及熱點地區問題深入交換意見。王毅表示，中歐近期通過協商妥善解決白蘭地問題，中方期待法國作為歐盟核心成員，發揮積極作用，推動歐方以務實態度處理中歐間經貿摩擦，正面回應中方合理關切，為中歐關係穩定發展注入正能量。

「兩岸都是中國人」交流不會因打壓退縮　馬英九：去中化荒誕可笑

「兩岸都是中國人」交流不會因打壓退縮　馬英九：去中化荒誕可笑

王毅：希望德國支持中國實現完全統一

王毅：希望德國支持中國實現完全統一

中德外交安全戰略對話 王毅：相信德國會無條件支持中國完全統一

中德外交安全戰略對話 王毅：相信德國會無條件支持中國完全統一

傳川普10月底訪中　徵詢美企CEO隨行

傳川普10月底訪中　徵詢美企CEO隨行

關鍵字：

中國反傾銷歐盟白蘭地外交

讀者迴響

熱門新聞

8縣市「暴風圈侵襲機率」破7成！丹娜絲最新路徑曝

假牙總監撞死打工妹　竟飆速113km

詹惟中指「7/5災難不會發生」！

快訊／豐原5口警「團購主」詐欺罪移送

末日預言時間到！3萬人凌晨線上看直播

「惡房東」張淑晶獄中和室友爆爭執受傷

7/5末日倒數？日本、台灣現場即時監看

獨／惡煞圍攻80歲嬤！鐵門夾手「血染眼角」

獨／「不太想活」小女兒到職5天就曝死意

快訊／輕颱丹娜絲生成！7日最近台灣

短劇版《偷偷藏不住》永久下架！

LIVE／7/5末日預言逼近　網友瘋看直播

即／台中5死命案證人出現！

直擊／阿信下台點歌「抓到歌王坐觀眾席」！

丹娜絲暴風圈擴大又增強「具破壞力」　全台防劇烈天氣

更多

最夯影音

更多

【文心路大淹水】豪雨炸台中！馬路變河流

【海灘驚魂】泳客被浪浪攻擊耳朵碎裂！惡犬終落網

【轟雷巨響】大雨狂炸台中！網清楚拍下落雷軌跡

王嘉爾曝曾慘遭朋友背叛 借出「40%收入」對方人間蒸發

【怎麼那麼皮！】貓貓躲牆邊嚇歐告，無奈到不行XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面