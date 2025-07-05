會見馬克宏　王毅：願法國推動歐方妥善處理中歐經貿分歧

▲中共中央外事辦主任、大陸外交部長王毅。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

法國總統馬克龍在巴黎愛麗舍宮昨4日會見到訪的中共中央政治局委員、外交部長王毅。雙方圍繞中法建交50週年背景下的雙邊關係發展、全球治理、多邊主義合作及熱點地區問題深入交換意見。王毅表示，中歐近期通過協商妥善解決白蘭地問題，中方期待法國作為歐盟核心成員，發揮積極作用，推動歐方以務實態度處理中歐間經貿摩擦，正面回應中方合理關切，為中歐關係穩定發展注入正能量。

馬克宏請王毅轉達對中國國家主席習近平的良好祝願與友好情誼。他表示，法中在倡導多邊主義、遵守國際法等多項重要議題上擁有廣泛共識。在當前全球不確定、不穩定因素日益增多的情勢下，作為聯合國安理會常任理事國，法中肩負更加重要的責任。

馬克宏指出，「法方期待與中方加強在國際經濟、金融及全球治理等領域的政策協調，攜手應對全球性挑戰，為多邊主義注入更多活力，防止世界陷入霸權衝突與陣營對立。」

馬克宏表示，在兩國建交50週年之際，歐中應做出戰略選擇，成為彼此可預測、可信賴的朋友與夥伴。法方重視發展對華關係，歡迎中方加大對法國投資，促進雙邊經貿關係更加平衡，並表示期待適時再次訪華。

王毅轉達了習近平主席對馬克龍總統的親切問候，表示中方願與法方共同落實兩國元首達成的重要共識，籌備下一階段高層交往，深化各領域合作。他指出，中法是全面戰略夥伴，也是當今世界兩股穩定性力量。當前國際形勢越加動盪，中法關係的戰略價值越加凸顯。

王毅表示，多極化和全球化是不可阻擋的時代趨勢，應以聯合國成立80週年為契機，強化其核心作用。中方願與法方加強戰略協作，堅定支持多邊主義，反對單邊霸凌與陣營對立，為動盪國際局勢注入穩定與可預測性，推動全球朝著更加平等、包容的方向發展。

王毅指出，中國正邁向高品質發展，持續推動高水平開放與營商環境優化，願與法國深化互利合作，並期待法方為中企赴法投資提供公平、有利條件。他並表示，中歐通過友好協商解決了白蘭地問題，希望法國作為歐盟核心國家，推動歐方妥善處理中歐經貿分歧，積極回應中方關切。

雙方並就烏克蘭危機、加沙局勢、伊朗核問題等國際熱點議題交換意見。