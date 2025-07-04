中德外交安全戰略對話　王毅：相信德國會無條件支持中國完全統一

▲中德第八輪外交與安全戰略對話結束後，雙方舉行共同記者會。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

中德第八輪外交與安全戰略對話昨（7）日在柏林舉行，會議結束後，中共中央政治局委員、大陸外交部長王毅與德國外長瓦德富爾共同舉行記者會，對外說明對話成果。王毅表示，讚賞德國政府重申堅持一個中國政策，「相信德國會像中國無條件支持德國統一一樣，支持中國為實現完全統一作出的努力。要確保台海和平，就必須堅決反對台獨行徑，尤其不能向台獨勢力發出錯誤信號。」

王毅指出，今（2025）年是世界反法西斯戰爭勝利80週年和聯合國成立80週年，但單邊主義、保護主義、強權霸凌行徑正在給世界帶來嚴峻挑戰，雙方為全球第二及第三大經濟體，應做好「夯實兩國關係根基、提升雙邊合作質量和踐行多邊主義」等三件事。

在雙邊經濟合作方面，王毅認為，中德互為各自地區最大貿易夥伴，雙邊貿易額連續9年超過2000億美元，德國對華貿易支撐起100萬就業崗位，中國市場吸引了5000多家德企在華投資興業，「加強互利合作是中德雙方的必選項，是兩國關係的壓艙石。」

至於在踐行多邊主義方面，王毅提到，21世紀不需要以關稅構築新的壁壘，更不應以意識形態挑動陣營對抗，「我們堅信，多極化和全球化就像長江和萊茵河，奔流不息、永遠向前。」

王毅強調，國際形勢越複雜，大國越要加強協調，各國越要增進合作，「中方願同德方一道，秉持正確史觀，不忘建交初心，加強戰略溝通，堅持求同存異，深化務實合作，共同做多邊主義的倡導者、自由貿易的捍衛者、開放發展的貢獻者，推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展。」