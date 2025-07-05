質疑台美關稅談判未跟社會溝通　黃國昌：鄭麗君忘了嗎？

▲民眾黨主席黃國昌出席羅智強新書發表會。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

距離美國對等關稅的寬限期7月9日剩不到一周時間，民眾黨主席、立院黨團總召黃國昌說，當初民進黨說對外經貿的談判，從事前、事中都要有公民社會的參與跟國際的監督，「請問行政院副院長鄭麗君，忘了當初民進黨的主張嗎？」

針對川普的對等關稅寬限期將屆，政府至今仍未公布關稅稅率，黃國昌說，其實從4月川普總統第一波宣布高關稅以來，民眾黨就不斷提出呼籲，政府對這件事情不僅要嚴肅地面對，更重要的事情是，「我想請問一下民進黨，當初說對外經貿的談判，從事前、事中都要有公民社會的參與跟國際的監督，請問行政院副院長鄭麗君，忘了當初民進黨的主張嗎？」

黃國昌說，為什麼在過去這幾個月當中，在台美這麼重要的經貿談判的時候，行政部門連最基本跟公民社會、跟國會應該要有的溝通，完全通通都沒有做到？狠狠地打臉了民進黨自己過去的主張。

黃國昌表示，這件事他已經公開請教過很多次，當初從2013年、2014年，民進黨前主席蔡英文、鄭麗君所提出來的呼籲，現在自己拿到了權力、享受到權力的滋味以後，完全忘了對於公民社會、對於國會應該要做的事嗎？

黃國昌直言，更嚴重的事情是，到目前為止，行政院連個像樣的衝擊影響評估都交不出來。