又遇民眾嗆聲「大罷免大成功」　徐巧芯：支持罷免只是少數聲音

▲徐巧芯出席李棠華特技團活動演出，找來民眾黨副秘書長許甫站台。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

大罷免三階段投票第一波將在7月26日投票，國民黨立委積極回防選區抗罷。國民黨立委徐巧芯今（6日）下午現身李棠華特技團活動會場，民眾黨副秘書長許甫、市議員林珍羽也現身力挺。徐巧芯受訪時強調，多人過去也投給民進黨，現在都覺醒了，覺得民進黨太爛；途中有民眾嗆「大罷免大成功」，徐巧芯也立即回擊「大罷免大失敗！」

日前有國民黨員在Threads上發文表態支持大罷免，曬出自己40年的國民黨黨證，是「一次性付清黨費」的終身黨員，喊話「我反對共產黨主義『共匪』，我支持7/26罷免國民黨爛委，尤其是徐巧芯與王鴻薇這倆藍委。臺北選民加油啊！」徐巧芯對此表示，尊重啦！但很多人過去也投給民進黨，現在都覺醒了，覺得民進黨太爛。

不過，才受訪到一半，卻被路過民眾大嗆「大罷免大失敗」，徐巧芯則立即回擊「大罷免大失敗！」旁邊也有支持者鼓譟。徐巧芯強調，其實在松山信義區，不用她喊大罷免大失敗，就連選民都會幫忙喊，支持罷免只是少數聲音，不用讓它凌駕反罷免的聲音。

徐巧芯透露，自己上午跑市場時，看到大家都從冷漠變成說會出門投票，更多的民眾是嗆大惡罷大失敗，現在支持者願意表達意見，就證明他們一定會去投票。

