美將公布關稅！民眾黨籲賴清德勿取消十講：難道這些議題比不上長毛象

▲民眾黨呼籲總統賴清德不要取消團結國家十講。（資料照／總統府提供）

記者蘇晏男／台北報導

美國總統川普透過聲明宣布，美國政府將自美東時間7月7日中午12時（台灣時間8日凌晨0時）起，正式向世界各國寄出關稅通知信，但經濟部長郭智輝今（7日）表示，「（關稅）目前談判還在進行中」。對此，民眾黨說，民進黨政府根本是原地踏步、一籌莫展，美國都掀底牌，行政院還說會適時公布談判內容，請問是等民進黨忙完大罷免嗎？誠懇建請總統賴清德不要取消「團結十講」，真正面對人民關心的議題。

民眾黨7日在臉書表示，賴清德十講講不下去？難道不能聊聊人民關心的話題？ 賴清德原定「團結國家十講」的第五講，上週突然因為颱風 取消，剛剛總統府發言人郭雅慧又表示，總統近日仍以關注救災與相關公務為優先，「受邀演講」後續若有確定安排，將會在合適時機向外界公布。

民眾黨說，總統有所不知，台灣現在不只颱風過境災情慘重，美國對等關稅即將揭曉，現在全台企業、產業都屏息以待，深怕更大的巨浪打碎台灣多年來努力的經濟成果。而且從4月2日美國總統川普宣布解放日關稅大刀開鍘以來，台灣朝野政黨、百工百業、全民百姓，竟無人能探知談判進度；三個月以來，民進黨政府一直在愚弄人民，還自吹自擂「台灣列在第一波談判」、「談判已經掛上號」，結果直到今天，郭智輝還在跳針，民進黨政府根本是原地踏步、一籌莫展。

民眾黨表示，美國都掀底牌，行政院還在打官腔說會「適時」公布談判內容，請問「適時」是要等到何時？等貴黨忙完大罷免嗎？民進黨過去一向主張對外經貿談判，事前、事中都要有公民參與、國會監督，如今卻只想搞空白授權與黑箱。

民眾黨說，台灣30多萬多農民及農業產業鏈，會不會淪為談判籌碼？台灣人的食品安全會不會被拿來交換？電子資訊、鋼鐵金屬、運輸工具、手工具、水五金、汽機車零組件、工具機、機械及各大傳統產業會受多大衝擊？

民眾黨表示，這些難道比不上長毛象與台灣史前時代，更值得賴清德準備說帖，安定民心？誠懇建請賴不要取消十講，真正面對人民關心的議題、給人民前進的方向，一講就好，何必不知所云，一講再講。