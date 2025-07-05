　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

林志玲吃生煎包「分11口吃完」　粉絲全看傻：難怪我這麼胖

▲▼ 。（圖／翻攝自林志玲IG）

▲林志玲吃相優雅。（圖，下同／翻攝自林志玲IG）

記者施怡妏／綜合報導

50歲的林志玲成為人母後，生活與事業依舊備受矚目，近來她在IG分享2支吃播影片，享用生煎包和東坡肉，林志玲先是拿起一顆生煎包，細細品嚐，竟然分成11口才完整吃完生煎包，即便湯汁流到手上，吃相依然優雅，影片意外掀起網友熱論，「她吃完一顆，我已經吃三顆了。」

林志玲2日在IG上傳上兩則貼文，享用東坡肉以及生煎包，她夾起一顆比拳頭還小的生煎包，一邊用手抓著底部，一邊優雅地細嚼慢嚥，先細細咬開外皮，再慢慢品嚐內餡，分了11口才吃完，過程中湯汁從指縫流下，但她依然保持優雅，還不斷稱讚「超好吃」，要打包2份，帶回去跟家人一起分享。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另一段影片中，她享用一塊切好的東坡肉，也分成兩口才吃下，整個過程不僅吃相端莊，連湯汁都未滴到衣服，展現滿分儀態，過程中遇到粉絲主動打招呼，她也不忘熱情招手，並露出甜美笑容，展現女神的親和力。

▲▼ 。（圖／翻攝自林志玲IG）

影片曝光，林志玲細嚼慢嚥又優雅的吃相，讓一票網友驚呼，「果然還是女神，吃個煎包還是那麼優雅，換成是我可能3口就解決了」、「看姊姊吃東西好療癒」、「志玲姐姐吃得好像小倉鼠，太可愛了啦」、「難怪他身材這麼好，我胖成這樣」、「好厲害，湯汁滴成這樣都沒滴到衣服」。

事實上，林志玲曾分享維持身材的祕訣，除了吃東西細嚼慢嚥外，每天喝2公升的水，對美食不忌口，但會盡量攝取原型食物，且讓自己吃7分飽就好，避免過度飲食。至於維持美貌的秘訣，她強調並非一朝一夕，需要長期透過規律運動、睡眠、充足水分、正向思考。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
611 2 6603 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
直擊／I'm donut？開幕第2天再現排隊人龍　購買新規曝
網美參戰選秀因「上圍太大」被淘汰　公司通知：不符清新形象
丹娜絲暴風圈估明晚觸陸　粉專示警：14縣市高風險區域
台中5死命案　黃金豆代購「超深黑幕」曝
國光女神「無罩激凸」　海邊解放全被拍
道奇1:18徹底崩盤！創恥辱紀錄　大谷提前退場

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國內線明天全部停飛！丹娜絲交通異動懶人包　6路段可能實施管制

訂位平價牛排慶生「女友臉垮了」回家爆氣　他愣：我太直男？

丹娜絲暴風圈估明晚觸陸　粉專示警：14縣市高風險區域

林志玲吃生煎包、東坡肉　「1舉動」粉絲全看傻：難怪我這麼胖

丹娜絲逼近！　立榮航空6日國內線航班全取消

豐原五口被詐騙！苦主曝黃金豆代購「超深黑幕」：像無底洞

颱風進逼菜價飆「創半個月新高」　小白菜漲7成

丹娜絲暴風圈擴大又增強「具破壞力」　全台防劇烈天氣

詐騙集團愛找「1類人」下手！　他曝背後動機：不是因為窮

丹娜絲來襲！2025屏東海口祭7/5~6日活動全面取消

【文心路大淹水】豪雨炸台中！馬路變河流

【海灘驚魂】泳客被浪浪攻擊耳朵碎裂！惡犬終落網

【轟雷巨響】大雨狂炸台中！網清楚拍下落雷軌跡

王嘉爾曝曾慘遭朋友背叛 借出「40%收入」對方人間蒸發

【最美的風景】騎士見抗癌玉蘭花伯秒掏錢買花！兩人互動溫暖全場

【怎麼那麼皮！】貓貓躲牆邊嚇歐告，無奈到不行XD

【驚悚失控現場】油罐車猛撞貨車，刷整排防撞桿「切甘蔗」翻覆

惡煞圍攻80歲嬤！　鐵門夾手「血染眼角」

【豐原5口命案】美容院同學持續神隱中　母強調女兒「僅介紹雙方認識」

【這能免費看嗎】檸檬偷襲李珠珢結果慘遭反擊XDD

國內線明天全部停飛！丹娜絲交通異動懶人包　6路段可能實施管制

訂位平價牛排慶生「女友臉垮了」回家爆氣　他愣：我太直男？

丹娜絲暴風圈估明晚觸陸　粉專示警：14縣市高風險區域

林志玲吃生煎包、東坡肉　「1舉動」粉絲全看傻：難怪我這麼胖

丹娜絲逼近！　立榮航空6日國內線航班全取消

豐原五口被詐騙！苦主曝黃金豆代購「超深黑幕」：像無底洞

颱風進逼菜價飆「創半個月新高」　小白菜漲7成

丹娜絲暴風圈擴大又增強「具破壞力」　全台防劇烈天氣

詐騙集團愛找「1類人」下手！　他曝背後動機：不是因為窮

丹娜絲來襲！2025屏東海口祭7/5~6日活動全面取消

南化芒果節人潮熱　南化分隊防火宣導走入人群強化社區防災力

「粉紅超跑」白沙屯拱天宮旁冒黑煙　竟是海巡署安檢所庫房失火

國內線明天全部停飛！丹娜絲交通異動懶人包　6路段可能實施管制

醫示警國內A型鏈球菌個案大增！還爆9歲童重症「發病兩天就休克」

花蓮鼓勵農友種田兼做保育　說明會起跑並受理申請

阿土伯無視「作弊仔」噓聲轟雙響！羅伯斯只想忘掉此戰：毫無收穫

台灣羽球男雙連2周包辦4強　提前鎖定加拿大賽冠軍創11年紀錄

襪子綁嘴踢飛路上「不給食物」三花貓慘被虐死　變態男大生判3月

I'm donut？排8hrs買不到！網求排隊「一組在台一組飛日」釣出Joeman了

「迷你海嘯」來襲瞬間！泳客遭深色巨浪捲走8傷　驚魂畫面曝

DJ妖嬌自爆G奶是假的「老公出一半」　曾嗨跳到大走光露點..自豪：粉紅色的

生活熱門新聞

8縣市「暴風圈侵襲機率」破7成！丹娜絲最新路徑曝

末日預言時間到！3萬人凌晨線上看直播

快訊／輕颱丹娜絲生成！7日最近台灣

LIVE／7/5末日預言逼近　網友瘋看直播

颱風假？　丹娜絲估下週一午後解除警報

飛日本航班「機上空蕩蕩」空姐愣！貴賓室也沒人

準颱丹娜絲暴風圈侵襲機率　12縣市破6成

丹娜絲暴風圈擴大又增強「具破壞力」　全台防劇烈天氣

快訊／颱風「丹娜絲」海上警報發布　首波警戒範圍曝

丹娜絲最快今晚生成　「2預測路徑」南台灣首當其衝

7／5預言翻車？YTR曬2個月前「白沙屯媽祖籤詩」

他面試被問1題全說了　人資搖頭：太誠實

最強高中生Ray批「台灣像屎」！好友Kai嗆：丟回台灣重置

颱風丹娜絲今發海陸警　不排除登陸台灣

更多熱門

相關新聞

新北綠竹筍產季開跑　惜食餐廳推永續料理

新北綠竹筍產季開跑　惜食餐廳推永續料理

時值綠竹筍盛產季節，新北市政府農業局積極推動永續農業，結合在地農產與惜食理念，邀請民眾品嚐當季美味。今年特別與多家知名餐廳合作推出限定料理，並規劃系列農業體驗活動，落實從產地到餐桌的環保行動。

罷團買公車廣告　鶄：不投罷免沒資格搭

罷團買公車廣告　鶄：不投罷免沒資格搭

台積電分紅開獎！他收「史上最大包」領180萬

台積電分紅開獎！他收「史上最大包」領180萬

Tommy偷吃人妻　回歸YT狂掉粉「流量慘況曝」

Tommy偷吃人妻　回歸YT狂掉粉「流量慘況曝」

即／仙塔律師發345字聲明　對擔憂粉絲道歉

即／仙塔律師發345字聲明　對擔憂粉絲道歉

關鍵字：

林志玲IG美食吃相網友

讀者迴響

熱門新聞

詹惟中指「7/5災難不會發生」！

8縣市「暴風圈侵襲機率」破7成！丹娜絲最新路徑曝

快訊／豐原5口警「團購主」詐欺罪移送

假牙總監撞死打工妹　竟飆速113km

末日預言時間到！3萬人凌晨線上看直播

7/5末日倒數？日本、台灣現場即時監看

獨／惡煞圍攻80歲嬤！鐵門夾手「血染眼角」

「惡房東」張淑晶獄中和室友爆爭執受傷

獨／「不太想活」小女兒到職5天就曝死意

快訊／輕颱丹娜絲生成！7日最近台灣

LIVE／7/5末日預言逼近　網友瘋看直播

短劇版《偷偷藏不住》永久下架！

直擊／阿信下台點歌「抓到歌王坐觀眾席」！

颱風假？　丹娜絲估下週一午後解除警報

日能登半島強震後直接多一大塊！　對比圖驚呆上萬人

更多

最夯影音

更多

【文心路大淹水】豪雨炸台中！馬路變河流

【海灘驚魂】泳客被浪浪攻擊耳朵碎裂！惡犬終落網

【轟雷巨響】大雨狂炸台中！網清楚拍下落雷軌跡

王嘉爾曝曾慘遭朋友背叛 借出「40%收入」對方人間蒸發

【最美的風景】騎士見抗癌玉蘭花伯秒掏錢買花！兩人互動溫暖全場

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面