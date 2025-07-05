林志玲吃生煎包、東坡肉　「1舉動」粉絲全看傻：難怪我這麼胖

▲林志玲吃相優雅。（圖，下同／翻攝自林志玲IG）



記者施怡妏／綜合報導

50歲的林志玲成為人母後，生活與事業依舊備受矚目，近來她在IG分享2支吃播影片，享用生煎包和東坡肉，林志玲先是拿起一顆生煎包，細細品嚐，竟然分成11口才完整吃完生煎包，即便湯汁流到手上，吃相依然優雅，影片意外掀起網友熱論，「她吃完一顆，我已經吃三顆了。」

林志玲2日在IG上傳上兩則貼文，享用東坡肉以及生煎包，她夾起一顆比拳頭還小的生煎包，一邊用手抓著底部，一邊優雅地細嚼慢嚥，先細細咬開外皮，再慢慢品嚐內餡，分了11口才吃完，過程中湯汁從指縫流下，但她依然保持優雅，還不斷稱讚「超好吃」，要打包2份，帶回去跟家人一起分享。

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另一段影片中，她享用一塊切好的東坡肉，也分成兩口才吃下，整個過程不僅吃相端莊，連湯汁都未滴到衣服，展現滿分儀態，過程中遇到粉絲主動打招呼，她也不忘熱情招手，並露出甜美笑容，展現女神的親和力。

影片曝光，林志玲細嚼慢嚥又優雅的吃相，讓一票網友驚呼，「果然還是女神，吃個煎包還是那麼優雅，換成是我可能3口就解決了」、「看姊姊吃東西好療癒」、「志玲姐姐吃得好像小倉鼠，太可愛了啦」、「難怪他身材這麼好，我胖成這樣」、「好厲害，湯汁滴成這樣都沒滴到衣服」。

事實上，林志玲曾分享維持身材的祕訣，除了吃東西細嚼慢嚥外，每天喝2公升的水，對美食不忌口，但會盡量攝取原型食物，且讓自己吃7分飽就好，避免過度飲食。至於維持美貌的秘訣，她強調並非一朝一夕，需要長期透過規律運動、睡眠、充足水分、正向思考。

