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罷團驕傲買下公車廣告　鶄：坐了不投「沒資格搭大眾運輸工具」

▲▼罷團買公車廣告超驕傲　鶄：坐了不投「沒資格搭大眾運輸工具。（圖／翻攝山除薇害—罷免王鴻薇臉書）

▲罷團近期買了公車廣告宣傳。（圖／翻攝山除薇害—罷免王鴻薇臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

24名國民黨立委「大罷免」案將在7月26日進行投票，有公民團體斥資買廣告，在公車上貼上「罷免王鴻薇」的卡通宣傳，獲得青鳥一致好評。其中，有挺罷免的網友竟說，搭這班公車就要出來罷免，「不然你真的沒資格搭大眾運輸工具，搭了還不願意幫忙」。

臉書粉專「高雄林小姐」3日PO出挺罷網友的留言截圖。照片顯示，該名網友說，「上班路上看到我們公民罷免團體下的廣告，真的差點腳軟哭出來，大家都好團結」，「希望有搭到這班公車的大家一定要記得出來罷免，不然你真的沒資格搭大眾運輸工具，搭了還不願意幫忙，跟一直拖後腿的藍白沒兩樣」，並附上翻白眼的表情符號。

「高雄林小姐」表示，青鳥聲稱因為罷團有買公車車體廣告，所以民眾搭到這公車卻沒幫忙罷免的「沒資格搭大眾運輸工具」，「情勒的好瘋好瘋」、「越靠近726，青鳥越瘋狂了」。

網友看完紛紛留言，「搭公車又不是免費，而且廣告費是交通公司的收入，跟搭車的人何干」、「民間團體真真真有錢」、「接下來會不會不支持罷免，連呼吸都不可以」、「你們如果整台買回去自己開那就沒意見」、「搞得跟狂信徒、狂熱者一樣」、「繼續瘋，大罷免，大失敗」。

青鳥聲稱因為罷團有買公車車體廣告，所以民眾搭到這公車卻沒幫忙罷免的「沒資格搭大眾運輸工具」。???? 情勒的好瘋好瘋~

高雄林小姐發佈於 2025年7月2日 星期三
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