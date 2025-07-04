夏日限定！新北綠竹筍產季開跑　惜食餐廳推永續料理

▲新北健康三寶綠竹筍與多家餐廳合作推出限定料理。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

時值綠竹筍盛產季節，新北市政府農業局積極推動永續農業，結合在地農產與惜食理念，邀請民眾品嚐當季美味。今年特別與多家知名餐廳合作推出限定料理，並規劃系列農業體驗活動，落實從產地到餐桌的環保行動。

新北市作為全國最大綠竹筍產區，每年6至9月盛產優質綠竹筍。農業局長諶錫輝表示，選用當季當地食材不僅能品嚐最新鮮風味，更能減少運輸耗損與碳排，今年特別擴大與餐飲業者合作，推廣惜食理念。

▲新北惜食餐廳也在綠竹筍產季推出綠竹筍風味餐，民眾可以賞美景吃美食。

四大餐飲集團共襄盛舉，包括台北遠東香格里拉望月樓、台北凱達大飯店、JR東日本大飯店台北及饗賓餐旅集團旗下餐廳，分別推出台式、粵式、日式等多元風味綠竹筍料理。五股觀音山地區的惜食餐廳如觀音山土雞城、鴻興土雞城等，也推出特色綠竹筍風味餐。

農業局更規劃豐富體驗活動，由五股區農業旅遊發展協會推出採筍體驗及夜探硬漢嶺行程，民眾可跟隨在地達人認識農業，欣賞夜景並拍攝紀念照。若想了解惜食推廣及各個惜食店家的資訊和活動詳情，可至「新北惜食分享網」查詢或關注「新北市農業局-稼日蒔光」臉書粉專。

諶錫輝強調，永續發展需從日常生活實踐，透過支持在地農產、減少食物浪費，不僅保護自然資源，更能促進文化傳承與社區發展，邀請民眾共同參與這場兼具美味與環保的綠竹筍饗宴。