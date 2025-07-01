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快訊／仙塔律師發345字聲明　對擔憂粉絲道歉

▲▼網美仙塔律師被逮　李怡貞驚：最近太多年輕律師被詐團吸收了吧。（圖／翻攝仙塔律師threads）

▲網美仙塔律師。（圖／翻攝仙塔律師threads）

記者鄒鎮宇／綜合報導

以幽默法律短影片走紅的知名網紅「仙塔律師」李宜諪，驚爆涉入靈骨塔詐騙案，昨以新台幣70萬元交保，並遭限制出境、出海。對此，仙塔律師今在IG發出限時動態PO出345字的聲明，除了強調自己不認識詐騙集團之外，也對擔憂的粉絲道歉。

仙塔律師在聲明中表示，自己是在友人律師的臨時請託下，接受了隔天早上的陪偵委任，並僅處理當天的委任事宜，隨後便解除委任，改由原本的友人律師繼續承辦後續案件。她強調，與該詐騙集團「事前完全不認識」，過去也未曾承辦任何相關案件，更非詐騙集團成員。

此外，仙塔律師承認，她在處理案件的過程中存在瑕疵，並表示會坦然面對，也向支持她的粉絲致歉，感謝大家的關心，並承諾未來將在律師業務上更加謹慎，繼續透過短影片傳遞法律知識。最後，仙塔律師呼籲粉絲保持理性，不需互相攻擊，並表示目前所處理的案件並不受此次事件影響。

仙塔律師全文如下：

抱歉讓大家擔心了，很感謝長期觀看我短視頻的朋友們！相信昨晚的新聞都嚇到大家了，以下在不違反偵查不公開的前提下，我來做簡短的說明。

本起靈骨塔詐騙案，我是在友人律師晚上臨時請託下，接受了隔天早上的陪偵委任，我僅有處理當天的委任事宜，後續我就解除委任，讓原本的友人律師繼續承辦。

而我與本案的詐騙集團，在事前完全不認識，也從未承辦過他們的案件，更非詐騙集團成員。但即便是臨時受委任，我在當天處理案件的過程，還是有所瑕疵，我會坦然面對。

日後我還是會繼續傳達我想表達的法律知識給喜歡我的朋友，謝謝你們的支持，讓你們擔心了，抱歉。

有關所有的批評或是酸民回應，我也都坦然接受，也希望支持我的朋友們不用互相攻擊。

未來我會在律師業務上更戰戰兢兢，也會繼續傳達對大家有用的法律知識，謝謝

處理中的案件也不受任何影響，請各位朋友不用擔心的。

以上聲明皆為100%事實，真的很感謝大家的關心。

▼仙塔律師最新聲明。（圖／翻攝仙塔律師IG）

▲▼快訊／仙塔律師發345字聲明　對擔憂粉絲道歉。（圖／翻攝仙塔律師IG）

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