Tommy偷吃人妻　回歸YT狂掉粉「流量慘況曝」！網酸：想裝沒事

▲Tommy睽違半年更新影片。（圖／翻攝YouTube／TommyTommy Japan）



記者施怡妏／綜合報導

日本YouTuber Tommy去（2024）年11月被爆出介入好友Ryu、Yuma的婚姻，事後他公開發文向外界致歉，坦言偷吃Yuma，並全面停更了社群、YT活動，消失半年之後回歸，5月29上傳新影片，但大批網友卻不買單，「連道歉影片都沒有，裝沒事啊」、「好歹出來解釋一下或道歉吧」。

Tommy於5月29日在YT上傳新影片，透露自己這半年來選擇沉澱身心，跟自己對話，「重新整理思緒跟生活，靜心面對自己，調整好步驟，重新出發」，這期間也遇到很多觀眾替他加油打氣，告訴他「喜歡你介紹的日本旅遊影片」、「我是看你影片過來這裡」，讓他相當感動，也向願意留下的觀眾致謝。

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Tommy回歸後發布4支影片，不過觀看次數比起以往下降很多，回歸的第一支影片有12萬觀看次數，有2支影片僅有4萬，2天前最新發布的影片則只有1.3萬觀看次數；根據playboard網站統計，頻道訂閱數從去年10月的98.6萬，一路掉到90.3萬，人氣大不如前（截至7月2日中午12時）。

▲影片點閱率下滑。（圖／翻攝YouTube／TommyTommy Japan）



影片曝光，台灣網友不買單，「哥很懂欸沈寂半年，知道台灣人健忘還會幫忙講話，回歸又能大撈特撈囉，爽啊」、「裝沒事繼續削錢」、「事件爆出來之前你也沒覺得有什麼不對，現在才裝成被拖下水，真的讓人很難同情，希望大家擦亮眼，不要再無條件支持了」、「復出時機看得很準喔」、「謝謝偷米發片，來提醒我沒退訂閱」。

但也有網友給予鼓勵，「歡迎回歸！你是那麼多個日本旅遊YouTube做得最好的一位，精通日語英語國語，內容精彩又有趣」、「我跟先生都很喜歡看Tommy的影片，有一說一，我們喜歡Tommy的旅遊視角，既靜謐又有深度的一面，還語帶幽默」、「漫漫人生長路，每個人都會走錯，重要的是記取教訓，不再犯同樣的錯」。