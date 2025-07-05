「迷你海嘯」來襲瞬間！泳客遭深色巨浪捲走8傷　驚魂畫面曝

▲ 深色巨浪襲向岸邊。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

西班牙南部海灘日前突然發生「迷你海嘯」，造成兒童在內至少8人受傷，現場民眾尖叫逃竄，場面十分驚險，原因疑似是當時一艘重達6萬噸的貨船靠岸過近且速度過快，引發大浪襲向岸邊。當局已著手調查，並緊急頒布速限，以免釀成危險。

¡Atención! El fuerte arrastre del agua ha provocado que una decena de personas impacten contra varias rocas en la zona de Las Maravillas, en Mazagón.



Según relata un testigo, "un barco pasó muy cerca de la orilla y la gente salió disparada". pic.twitter.com/NzwFufFDX3 — Manuel de Burgos (@manueldeburgos) July 2, 2025

根據《每日郵報》，事發於西班牙韋爾瓦（Huelva）馬扎貢（Mazagon）海灘，當地時間2日下午約4時，一股深色巨浪高速襲向岸邊，撞上水中一顆巨石後向沙灘反彈，多名戲水的泳客被捲走，撞上礁石受傷。一名在海灘上日光浴的女子拍下影片，口中高喊「岩石、岩石」，還可聽見其他民眾的尖叫聲，畫面令人恐懼。

28歲女子羅西奧（Rocio）當時正扛著槳板上岸，未料巨浪突然從左側襲來將她擊倒，她當場受困槳板下方，一度什麼都看不見，送醫發現腳部骨折，須接受手術與長期復健。她受訪時無奈表示，「這是我夏天最不想遇到的事。」

傷者大多被海浪拋向海灘左側的岩石區，原因指向一艘6萬噸貨船操作不當。有目擊者在社群平台指出，「貨船離海岸太近，掀起的大浪捲走好幾個人，真的是整個人被掀翻到地上。」當局正調查這艘船是否違規，港務單位則於事發後宣布，該區域大型貨輪航速限制為11.5節，避免類似事件重演。