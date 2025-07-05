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「迷你海嘯」來襲瞬間！泳客遭深色巨浪捲走8傷　驚魂畫面曝

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲ 深色巨浪襲向岸邊。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

西班牙南部海灘日前突然發生「迷你海嘯」，造成兒童在內至少8人受傷，現場民眾尖叫逃竄，場面十分驚險，原因疑似是當時一艘重達6萬噸的貨船靠岸過近且速度過快，引發大浪襲向岸邊。當局已著手調查，並緊急頒布速限，以免釀成危險。

根據《每日郵報》，事發於西班牙韋爾瓦（Huelva）馬扎貢（Mazagon）海灘，當地時間2日下午約4時，一股深色巨浪高速襲向岸邊，撞上水中一顆巨石後向沙灘反彈，多名戲水的泳客被捲走，撞上礁石受傷。一名在海灘上日光浴的女子拍下影片，口中高喊「岩石、岩石」，還可聽見其他民眾的尖叫聲，畫面令人恐懼。

28歲女子羅西奧（Rocio）當時正扛著槳板上岸，未料巨浪突然從左側襲來將她擊倒，她當場受困槳板下方，一度什麼都看不見，送醫發現腳部骨折，須接受手術與長期復健。她受訪時無奈表示，「這是我夏天最不想遇到的事。」

傷者大多被海浪拋向海灘左側的岩石區，原因指向一艘6萬噸貨船操作不當。有目擊者在社群平台指出，「貨船離海岸太近，掀起的大浪捲走好幾個人，真的是整個人被掀翻到地上。」當局正調查這艘船是否違規，港務單位則於事發後宣布，該區域大型貨輪航速限制為11.5節，避免類似事件重演。

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