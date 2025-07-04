全台第1人講「7/5末日預言」　他揭地震奇人現狀：台灣不會毀滅

▲日本漫畫家龍樹諒被認為曾精準預測311大地震。（圖／翻攝自文藝社官網）



網搜小組／劉維榛報導

日本漫畫家龍樹諒曾出版《我所看見的未來》，預言2025年7月5日將發生毀滅性地震與海嘯，引發民眾恐慌。名嘴馬西屏表示，他是全台首位在電視上講「我所知道的未來」這本漫畫，因此無論走到哪，總是被問道7月5日會不會大地震？馬西屏則回，他並不知會不會地震，「但台灣不會毀滅」。

馬西屏在臉書表示，他是全台灣第一個在電視上講龍樹諒「我所知道的未來」這個作品，那時候書剛出版，雖然收視率還不錯，但因為好幾年後的事，所以當時大家聽聽就好，直到今年上節目又提起此事，收視率一下衝高，「因為時間點接近了，大家開始關心了！」

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馬西屏也分享，他今（4日）一早收到台大地理系朱子豪教授的簡訊，內容表示「7/5沒有明顯地震前兆，是夢話預報。」

馬西屏說明，朱子豪教授是專研地震預測的，他的研究受到國科會的支持。台灣有一些地震奇人，在地震前都會有感應，朱教授把這些奇人全部找出來，發覺他們身上有一種頻率跟地震前的頻率相同，因此朱教授就用相同頻率做了一個地震預測儀。

至於得到的結果是，馬西屏說，「目前奇人們與地震預測儀，以及地震監測儀都沒有前兆或異樣。」

▲馬西屏喊話，我相信明天過後，仍是朗朗晴天。（圖／翻攝自Facebook／馬西屏）



但是如果明天真的發生地震，馬西屏希望民眾也別恐慌，「因為震央離我們比較遠，影響應該比較不大，目前大家擔心的是海嘯，要防範海嘯的應該是基隆、宜蘭、花蓮、台東、屏東。其實花東首當其衝也不用太擔心，因為有海岸山脈，沒有緩波，衝擊不大。」

馬西屏也提到，住在北市的友人都十分擔心，但他認為，台北市應該相對安全，「有中央山脈跟雪山山脈保護，唯一擔心的是從河川衝進來，所以淡水河邊跟基隆河邊要注意，但不必太過擔心，發生機率非常小。」

至於如果是琉球海溝或馬尼拉海溝發生大地震怎麼辦？馬西屏表示，因為與台灣比較近，海嘯10分鐘就會到，但是這一次預言的南海海槽地震，引發海嘯到台灣要有一段長時間，有充分的預警時間，台灣已經建立多個海嘯預警系統，所以掌控沒有問題，因此大家今晚安心待在家中，正常作息，海嘯不會來，萬一來了也有時間對應。

最後，馬西屏再三強調，他不知道明天會不會發生地震，但相信台灣不會毀滅，「我相信明天過後，仍是朗朗晴天，台灣一切安好，祝大家平安，我們同島一命！」