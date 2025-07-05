簽署大而美法案！川普國慶日嗨喊「勝利」兌現承諾　戰機飛越白宮

▲美國總統川普簽署「大而美法案」。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普於美東時間7月4日國慶日在白宮南草坪簽署任內重要的國內政策法案「大而美法案」（One Big Beautiful Bill Act），法案總額達4.5兆美元，內容涵蓋延長及新增減稅措施、強化國防與移民執法，雖引發對削減醫療補助與擴大赤字的爭議，仍於國會順利過關。川普以戰機衝場與國慶煙火慶祝此一立法勝利，稱該法案為「史上最受歡迎的法案」。

根據美媒《CNN》，這項法案是川普政府第二任期至今最具代表性的立法成果。川普先前訂下7月4日為法案通過的最後期限，儘管部分共和黨人對法案中涉及削減社會安全網計畫如醫療補助（Medicaid）及糧食援助有所疑慮，最終仍在總統強力施壓下，於眾議院以僅兩位共和黨人倒戈的情況下通過。

川普在簽署儀式上發表談話表示，「我從未見過我們國人因而如此高興，因為許多不同的群體都得到了照顧，包括軍人、各類平民和工作。」他特別感謝眾議院議長強生（Mike Johnson）與參議院多數黨領袖圖恩（John Thune）協助推動法案通過。他也表示，「你們因此獲得了美國歷史上最大的減稅、最大的削減開支和最大的邊境安全投資。」

川普強調，該法案象徵著「我們做出承諾，現在我們兌現了」，他並提到日前針對伊朗核設施的轟炸行動，指出當天飛越白宮上空的B-2轟炸機就是象徵性的展現，彰顯美國正在「贏得前所未有的勝利」。

川普向國會議員及軍人家庭發表談話時，強調「承諾已作，承諾已兌」，並宣稱該法案為美國歷史上最大規模同類型立法。他回應民主黨人對法案偏向富人、犧牲貧困族群的批評，稱這些質疑是「騙局」，並說：「這是歷來最受歡迎的法案，不論你是軍人還是其他人。」

根國會預算辦公室（CBO）分析，該法案雖將導致近1200萬美國人失去健保資格，並在未考慮償債利息的情況下，使聯邦赤字增加3.3兆美元，但川普仍表示將持續向民眾說明其好處，例如取消小費稅與強化邊境政策。

此次活動選在美國國慶日舉行，除政治意涵外也充滿軍事象徵，包括B-2轟炸機飛越表演，呼應上月美軍對伊朗核設施的打擊行動。川普在活動中稱過去兩週為「最棒的兩週」，並強調一連串外交與國內政策勝利，包括促使北約盟國增加國防支出，以及最高法院對其行政權的裁決勝利。

川普並未將這項法案單純視為共和黨勝選工具，而是強調其為兌現競選承諾的具體行動，有助鞏固他個人政治遺產。他在簽署儀式尾聲接受強生議長贈送象徵法案通過的議事槌，並在現場敲下槌聲，象徵立法完成。