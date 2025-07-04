川普宣布將在白宮舉辦UFC格鬥比賽　慶祝美建國250周年

▲美國總統川普（Donald Trump）宣布，他考慮在白宮的草坪上舉辦UFC比賽。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

美國總統川普4日在愛荷華州出席一場慶祝活動開幕儀式時宣布，他考慮再白宮周遭的草地上舉辦一場終極格鬥冠軍賽（Ultimate Fighting Championship：UFC），以慶祝美國建國250週年，屆時有望吸引超過2萬位觀眾到場一起歡慶。

根據美聯社報導，川普非常喜愛UFC，近期更親臨觀看多場相關賽事，跟UFC主席懷特（Dana White）也是好朋友。他4日宣布，考慮在白宮周遭的草地上舉辦一場UFC賽事，包含在華盛頓國家廣場進行壓軸活動，以及一場由全國高中運動員參與的體育競賽。

川普說，「我們每一個國家公園、戰場和歷史遺址都將舉辦特別的慶祝活動，來紀念美國建國250週年，我甚至覺得我們應該要舉辦一場UFC比賽」、「想像一下，就在白宮的草坪上（舉辦），我們那裡有很多空地」。他也補充說，這將會是一場2萬人至2.5萬人共同參與的完整比賽。

白宮發言人事後表示，除了總統的說法之外，沒有其他細節可以透露。白宮新聞秘書卡羅琳・萊維特（Karoline Leavitt）則說，川普總統對於這項計畫非常認真。