　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「末日準備」成新潮流！富豪瘋蓋地堡　祖克柏、奧特曼都在列

▲▼Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）。（圖／達志影像／美聯社）

▲Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

隨著地緣政治局勢不穩，不少人選擇囤糧、備水應對突發危機，但科技圈的超級富豪們早已悄悄投入「末日準備」行列，打造地下地堡、囤積武器，甚至提前動手術，只為在世界毀滅時提高存活機率。

根據《商業內幕》報導，專營生存庇護所的Atlas Survival Shelters執行長哈伯德（Ron Hubbard）透露，每逢戰爭爆發，像是美國轟炸伊朗這類事件，他們的業績就會飆升。另一位豪華避難所業者Survival Condo老闆霍爾（Larry Hall）也表示，自從以色列與伊朗衝突升溫後，詢問度明顯增加。

霍爾指出，地堡如今已成為「疫情後的新貴族象徵」，儘管真正投入數千萬美元打造奢華庇護所的富豪仍屬少數，但簡易避難空間幾乎已成富豪標配。他透露，目前有客戶正在洽談售價100萬到200萬美元（約台幣3200萬至6500萬）之間的地堡。

LinkedIn共同創辦人霍夫曼（Reid Hoffman）早在2017年就曾向《紐約客》透露，認為超過一半矽谷億萬富豪都備有某種形式的末日藏身地。

▲▼OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）。（圖／路透）

▲OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）。（圖／路透）

OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）雖否認擁有地堡，但承認擁有一些「設施」，還透露自己在加州大瑟（Big Sur）備有一塊地可供撤離。他曾對《紐約客》表示，除了準備黃金、槍械、碘化鉀與防毒面具，還備有抗生素、水與電池等應急物資。

Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）雖未證實擁有避難所，但曾在節目上坦言，他位於夏威夷的農場設有地下通道。根據《Wired》報導，該處地下設施面積達5000平方英呎（約140.5坪），而當地政府文件也揭露一座4500平方英呎（約126.5坪）的「防風雨避難所」。不過祖克柏對《彭博》強調，那只是儲藏空間，「被誤傳成世界末日地堡」。

另一位備戰派是Reddit執行長霍夫曼（Steve Huffman），他不僅備有槍枝與彈藥，還在2015年接受近視雷射手術，提升求生能力。

至於Oculus與Anduril創辦人拉奇（Palmer Luckey），雖未自稱「末日準備者」，卻收藏了大量軍事退役車輛與已除役飛彈發射井，還在其中一座基地深達60公尺的地下空間收藏自認「全球最大」的電玩遊戲庫。

霍爾認為，這股風潮確實帶動業績，「許多人熱衷模仿富豪的生活方式，看到他們怎麼準備，就會想跟上。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
583 3 6618 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
大同醫院天坑兇手抓到了！害斷水電　市府怒：全面停工
快訊／大雷雨炸3縣市　持續1.5小時
神隱2月首發文！　陳大天道歉「人生搞砸了」
汽機車轉彎「多遠要打燈？」　做錯罰3600
辣妹詐團女首腦騙走3美男1.5億！　還盜「車模界林志玲」身分
「一回家就開」錯了！　專家曝吹冷氣NG五習慣
快訊／10縣市大雨特報　大雷雨轟2地

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

乘客螢幕驚見「R.I.P.」！美航客機緊急返航　烏龍真相曝光

「末日準備」成新潮流！富豪瘋蓋地堡　祖克柏、奧特曼都在列

日本野熊闖入民宅「咬死81歲阿嬤」！　兒子下班回家驚見滿地血

快訊／各國8月1日開始交關稅　川普：稅率最高70％

「母象護子」抓狂暴衝！2女遊國家公園　驚恐遇襲當場喪命

凱特首談化療後心聲　坦言「強裝勇敢」：大家都以為我好了

加州爆2025最大野火！控制率僅5%啟動疏散　濃煙竄天際

地震千次！惡石島第2波「島外撤離」時間曝　還有55島民堅守老家

川普2個月大萌孫首露臉！　網驚呼：好像阿公

吐噶喇群島「2周狂搖逾千次」　日學者示警：最大規模難預測

【台中豐原1家5口命案】夫妻收拾打烊最後身影曝！

當你打給頑童演唱會的客服　結果是瘦子接電話

【1家5口悲劇】連2天被追債輕生！ 空軍女婿痛見妻最後一面

【機長太帥】暴雨中「單輪著陸」神操作，機場眾人歡呼

【悲催瞬間】台中1家5口同亡！招魂一度進不了門

【最美的風景】騎士見抗癌玉蘭花伯秒掏錢買花！兩人互動溫暖全場

【末日感濃濃】葡萄牙海灘驚見怪雲壟罩！　遊客見狀全嚇傻急撤

【飛韓國大出包】行李箱遭海關上鎖，2樣物品成罪魁！

【這能免費看嗎】檸檬偷襲李珠珢結果慘遭反擊XDD

【豐原5口命案關鍵人曝】台中議員：大女兒的美容院同學涉嫌重大

乘客螢幕驚見「R.I.P.」！美航客機緊急返航　烏龍真相曝光

「末日準備」成新潮流！富豪瘋蓋地堡　祖克柏、奧特曼都在列

日本野熊闖入民宅「咬死81歲阿嬤」！　兒子下班回家驚見滿地血

快訊／各國8月1日開始交關稅　川普：稅率最高70％

「母象護子」抓狂暴衝！2女遊國家公園　驚恐遇襲當場喪命

凱特首談化療後心聲　坦言「強裝勇敢」：大家都以為我好了

加州爆2025最大野火！控制率僅5%啟動疏散　濃煙竄天際

地震千次！惡石島第2波「島外撤離」時間曝　還有55島民堅守老家

川普2個月大萌孫首露臉！　網驚呼：好像阿公

吐噶喇群島「2周狂搖逾千次」　日學者示警：最大規模難預測

驚天匯兌黑幕！通緝犯潛大馬15年爽當房仲　 6千萬贓款流向曝

觀光署擬洽遊樂區推軍人常態優惠　業者：盼有相關補貼

林右昌赴花蓮宣傳大罷免　傅崐萁回擊：別玷汙鄉親善良單純的耳朵

台南安南池王爺聖誕　７/12免費過七星平安橋、送壽麵平安紅圓

準備好末日救難包　Lulu凍卵後急著找精主

郭智輝兒子遭曝是崇越股東　國民黨團質疑民進黨：大賺紅錢搞雙標

快訊／大雷雨炸3縣市　持續1.5小時

防詐騙教育不可或缺！　嘉義地檢署舉辦青少年法律營

控糖也能吃冰！糖友夏日聰明吃冰品不踩雷　醫曝熱量估算方式

雙北9區房價下跌　泰山、信義跌最慘

【悲催瞬間】台中1家5口同亡！招魂一度進不了門

國際熱門新聞

快訊／川普：各國8月1日開始交關稅

狂搖超過千次！日地震3D圖「衝破天際線」蓋出宇宙電梯

即／地震狂搖！鹿兒島十島村宣布展開「撤離行動」

28歲Netflix女星暴斃家中！

Shein遭爆先漲價再打折！法國重罰13.6億

美財長：約100國適用10%關稅

泰「美女前總理」華麗轉身　下台同天神復出

13天狂震1151次　惡石島居民今早撤離

川普：最快明天通知各國新稅率

13人自願撤離　鹿兒島民崩潰：不敢入睡

日本外海連震破千起！學者示警：海底火山恐噴發

俄海軍副司令陣亡　庫斯克遭飛彈炸死

快訊／大而美法案通過　川普4日將簽署

7／5預言就快到了！盲眼龍婆曾曝「2025年有4件大事」

更多熱門

相關新聞

快訊／川普：各國8月1日開始交關稅

快訊／川普：各國8月1日開始交關稅

美國總統川普表示，最快將從當地時間4日（台灣時間5日）開始，向10至12個貿易夥伴發出通知信，單方面設定未來關稅稅率。他指出，各國必須從8月1日開始繳交關稅，最高稅率可能達到70%。

加州2025最大野火　控制率僅5%濃煙竄天

加州2025最大野火　控制率僅5%濃煙竄天

全台第1人講「7/5末日預言」　他揭地震奇人現狀

全台第1人講「7/5末日預言」　他揭地震奇人現狀

川普認與普丁通話沒結果　澤倫斯基爭取軍援

川普認與普丁通話沒結果　澤倫斯基爭取軍援

傳川普10月底訪中　徵詢美企CEO隨行

傳川普10月底訪中　徵詢美企CEO隨行

關鍵字：

富豪世界末日地下碉堡北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

獨／台中五口亡！母向20年好友吐露：一切都完了

豐原五口命案嫌疑犯曝光　大女兒的美容院同學

普發現金？4100億特別條例今將闖關

豐原五口遭詐輕生！律師曝1招可救：別想不開

台中5死命案...大女兒「美容院同學」店面曝

3食物別天天吃　小心腎臟悄悄壞掉

歐洲最新預測　準丹娜絲增強西修轉彎侵台

豐原5口悲劇　夫妻全年無休打拚10多年

妻來台第4天跑了　夫報警一查竟有接應

獨／「不太想活」小女兒到職5天就曝死意

準丹娜絲可能達中颱「西岸北上」機率增　粉專曝風雨最大時段

台中五口同亡招魂一度受阻　全家牌位同放謝籃

快訊／日氣象廳發烈風警報！丹娜絲估24小時生成　路徑貫穿台灣

快訊／川普：各國8月1日開始交關稅

台中五口同亡！債主登門討500萬壓垮5命

更多

最夯影音

更多

【台中豐原1家5口命案】夫妻收拾打烊最後身影曝！

當你打給頑童演唱會的客服　結果是瘦子接電話

【1家5口悲劇】連2天被追債輕生！ 空軍女婿痛見妻最後一面

【機長太帥】暴雨中「單輪著陸」神操作，機場眾人歡呼

【悲催瞬間】台中1家5口同亡！招魂一度進不了門

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面