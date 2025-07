「末日準備」成新潮流！富豪瘋蓋地堡　祖克柏、奧特曼都在列

▲Meta執行長祖克柏(Mark Zuckerberg)。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

隨著地緣政治局勢不穩,不少人選擇囤糧、備水應對突發危機,但科技圈的超級富豪們早已悄悄投入「末日準備」行列,打造地下地堡、囤積武器,甚至提前動手術,只為在世界毀滅時提高存活機率。

根據《商業內幕》報導,專營生存庇護所的Atlas Survival Shelters執行長哈伯德(Ron Hubbard)透露,每逢戰爭爆發,像是美國轟炸伊朗這類事件,他們的業績就會飆升。另一位豪華避難所業者Survival Condo老闆霍爾(Larry Hall)也表示,自從以色列與伊朗衝突升溫後,詢問度明顯增加。

霍爾指出,地堡如今已成為「疫情後的新貴族象徵」,儘管真正投入數千萬美元打造奢華庇護所的富豪仍屬少數,但簡易避難空間幾乎已成富豪標配。他透露,目前有客戶正在洽談售價100萬到200萬美元(約台幣3200萬至6500萬)之間的地堡。

LinkedIn共同創辦人霍夫曼(Reid Hoffman)早在2017年就曾向《紐約客》透露,認為超過一半矽谷億萬富豪都備有某種形式的末日藏身地。

▲OpenAI執行長奧特曼(Sam Altman)。(圖/路透)



OpenAI執行長奧特曼(Sam Altman)雖否認擁有地堡,但承認擁有一些「設施」,還透露自己在加州大瑟(Big Sur)備有一塊地可供撤離。他曾對《紐約客》表示,除了準備黃金、槍械、碘化鉀與防毒面具,還備有抗生素、水與電池等應急物資。

Meta執行長祖克柏(Mark Zuckerberg)雖未證實擁有避難所,但曾在節目上坦言,他位於夏威夷的農場設有地下通道。根據《Wired》報導,該處地下設施面積達5000平方英呎(約140.5坪),而當地政府文件也揭露一座4500平方英呎(約126.5坪)的「防風雨避難所」。不過祖克柏對《彭博》強調,那只是儲藏空間,「被誤傳成世界末日地堡」。

另一位備戰派是Reddit執行長霍夫曼(Steve Huffman),他不僅備有槍枝與彈藥,還在2015年接受近視雷射手術,提升求生能力。

至於Oculus與Anduril創辦人拉奇(Palmer Luckey),雖未自稱「末日準備者」,卻收藏了大量軍事退役車輛與已除役飛彈發射井,還在其中一座基地深達60公尺的地下空間收藏自認「全球最大」的電玩遊戲庫。

霍爾認為,這股風潮確實帶動業績,「許多人熱衷模仿富豪的生活方式,看到他們怎麼準備,就會想跟上。」

