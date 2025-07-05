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丹娜絲有增強趨勢　明午後加速通過台灣海峽

▲▼丹娜絲颱風潛勢路徑圖。（圖／中央氣象署）

▲丹娜絲颱風潛勢路徑圖。（圖／中央氣象署） 

記者葉國吏／綜合報導　

輕颱丹娜絲凌晨生成，預計今天就會陸續發佈海警、陸警。「天氣職人」吳聖宇今早在臉書發文指出，丹娜絲有增強趨勢，若路徑沒有特殊變化，今天下午到傍晚就會發佈陸警，警戒範圍為中部以南地區；颱風警報可望在週一下午到晚間陸續解除。

臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」今早發文表示，今年第4號颱風丹娜絲如預期的生成，未來預報路徑仍將往台灣海峽內移動，強度有增強趨勢。如果颱風移動路徑沒有特殊變化，預估今(05)日上午08:30氣象署將針對台灣海峽南部先行發布海上颱風警報，今(05)日下午到傍晚針對中部以南地區發布陸上颱風警報。

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今(05)日移動速度緩慢，外圍環流將為花東地區、恆春半島帶來短暫陣雨，西半部則普遍有午後熱對流雷雨，並有短時較大雨勢發生機會。

▲▼天氣職人-吳聖宇。（圖／翻攝臉書／天氣職人-吳聖宇）

▲丹娜絲颱風潛勢路徑圖。（圖／翻攝臉書／天氣職人-吳聖宇）

明(06)日颱風逐漸往台灣海峽南部靠近，明天下午起移動速度將加快，明晚到後天週一(07日)上午之間經過澎湖附近海面、台灣海峽中北部一路北上，後天週一(07日)下午之後逐漸遠離，颱風警報也可望在週一下午到晚間陸續解除。

依照目前降雨預報來看，苗栗以南地區、澎湖地區、恆春半島、台東及花蓮等地要留意豪雨或以上等級降雨發生機會，新竹以北到大台北一帶是降雨比較少的區域。西半部沿海、澎湖金門馬祖、恆春半島沿海、綠島蘭嶼、宜蘭東北角、基隆北海岸等地要注意強陣風發生的情況，尤其外島的澎湖可能離颱風中心最接近，另外就是新竹到台南之間的沿岸也可能被颱風中心東側的較強風力區域掃過，強陣風現象可能會特別明顯。

週一(07日)下午之後風雨趨緩，後續西南風對於中部以南地區的降雨可能延續到週一晚間。下週二(08日)之後台灣附近陷入低壓帶內，天氣將持續不穩定一段時間。

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