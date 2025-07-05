警戒升溫！丹娜絲逼近　台南市啟動災應三級開設嚴陣以待

▲丹娜絲颱風逼近，南市府成立三級開設應變中心，黃偉哲市長主持會議強調防颱整備。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

輕度颱風「丹娜絲」逐步逼近台灣，中央氣象署預估將自5日至7日間影響台灣地區，可能帶來強風與豪雨，台南市長黃偉哲5日上午8時宣布成立「丹娜絲颱風臺南市災害應變中心」三級開設，要求市府團隊與37區公所即刻提高警戒、全面啟動防颱整備，並呼籲市民密切注意氣象資訊、提前做好防颱準備。

黃偉哲市長指出，丹娜絲來勢洶洶，各單位須本於最高標準嚴陣以待。隨著氣象署發布海上、陸上颱風警報，台南市也同步公告進入警戒狀態，針對海岸線、溪流、土石流潛勢區與漁港泊地等高風險區域實施人員限制進入與船舶禁航措施，並於市府災害應變告示網公布相關資訊。

黃偉哲市長特別指示：各區公所應預作撤離準備，啟動收容處所開設。水利局需確認抽水機狀況，加強易淹水地區監控與應變。工務局與相關單位應穩固路樹、提醒營造廠商強化在建工地防颱措施，確保交通與人員安全。各區公所需備妥防水擋板、砂包等物資，並公告供應資訊與領取方式，民眾可預先洽詢當地公所領取。

消防局長李明峯也表示，消防局已完成各項防汛救災器材盤點整備，並將視情況在易淹水潛勢區「超前部署」警消、義消與民間救難團體人力與船艇裝備，確保在第一時間即能投入救援行動，全力守護市民安全。