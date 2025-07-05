8縣市「暴風圈侵襲機率」破7成！丹娜絲最新路徑曝

▲暴風圈可能到達時間及機率。（圖／氣象署提供）

生活中心／綜合報導

4號颱風「丹娜絲」逐漸逼近，中央氣象署今日上午8時30分已經發布海上警報。根據最新預測，未來120小時內的暴風侵襲機率，共有8縣市超過7成，其中又有澎湖縣90%最高。

氣象署觀測，丹娜絲上午8時的中心位置在鵝鑾鼻的西南西方約 410 公里之處，以每小時8轉11公里速度，向北北東進行，對東沙島海面、巴士海峽及台灣海峽南部將構成威脅。氣象署簡任技正伍婉華指出，颱風強度有稍增強的趨勢，預計明、後天最接近台灣，將帶來明顯風雨，目前以通過台灣海峽北上機率較高，也不排除有進入台灣陸地的可能性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼颱風路徑以及雨量預測。（圖／氣象署提供）

伍婉華提醒，雖然丹娜絲暴風範圍不是很大，但其所在區域都可能有強風豪雨，尤其外島的澎湖可能是颱風中心較接近地方，民眾仍要留意。若依照預估路徑移動，氣象署最快可能在今天深夜發布陸上颱風警報。另外，丹娜絲未來可能持續增強，但預估最強強度可能就在輕度颱風等級，仍要持續監測。

明天颱風往台灣海峽南部北上，各地都有短暫陣雨或雷雨，南部、東南部降雨時間長，甚至有局部豪雨，澎湖、金門、馬祖可能有局部大雨。

根據最新預測，未來120小時內的暴風侵襲機率，澎湖縣達到90%，再來依序為連江縣76%、彰化縣74%、苗栗縣73%、新竹市72%，以及新竹縣、台中市71%，嘉義縣70%。另外，也有5縣市達到6成以上。

▲颱風暴風侵襲機率。（圖／氣象署提供）

