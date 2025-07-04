機車、高齡、自撞佔大宗　台南三面向防制高風險事故立即改善

▲台南市長黃偉哲責成道安團隊針對A1事故逐案分析，建立5日內即時改善制度。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

根據交通部最新統計，2025年1至4月台南市交通事故30日內死亡人數達114人，市長黃偉哲責成道安團隊全面盤點事故樣態，聚焦「機車事故」、「高齡族群」與「自撞事故」三大高風險來源，從工程、教育與執法多管齊下，全力壓低事故發生率，強化市民用路安全。

黃偉哲市長表示，事故資料提醒我們不能鬆懈，市府面對問題不逃避、不粉飾，堅持滾動檢討與即時改善。他強調，每一起A1事故（死亡事故）都逐案檢討與修正，期望打造「行得安全、走得安心」的用路環境。

交通局局長王銘德指出，依分析資料顯示，死亡事故肇因以「分心駕駛」佔比最高，達28.9%，其次為高齡機車事故佔27.2%，機車自撞則佔15.8%。這些類型多與駕駛人精神狀態與個人操控失誤有關，與道路設計本身關聯度較低，且事故發生地點高度分散，顯示具有「隨機、非熱區集中」等特性。

針對現況，市府已建立「A1事故5日內現勘改善」制度，今年1至5月已完成38項交通工程改善，包括標線補繪、增設反光設施、防撞護欄、照明補強與號誌改善等。並於道安會報中由市長親自督軍，確保跨局處協作機制確實執行。

在事故預防方面，交通局也強化「三大作法」：一、工程面：針對白河172甲線、柳營165線等彎道事故高風險路段，增設彎道警示與視覺減速標線，並檢視路肩配置，防止車輛偏離失控。二、執法面：聚焦超速、闖紅燈、路口未停讓等重大違規項目，加強尖峰時段路口巡邏與見警率，提升嚇阻效果。三、教育面：推動「學生通學安全守護專案」、社區路老師宣導與校園交通課程，從小紮根防禦駕駛觀念，也強化高齡者安全用路意識。

王銘德補充，儘管A2事故（受傷案件）在1至4月較去年同期微幅下降116人，但高齡與機車事故仍為整體風險焦點。市府將依據交通部「114年度多元交通安全提升計畫」，落實33項具體執行策略，並結合事故熱區交通健檢制度，動態調整對策。

交通局也再次呼籲市民：行車上路應保持專注、避免疲勞駕駛，高齡用路人應審慎評估自身狀況，採取保守安全的駕駛方式。每一起事故往往來自一瞬間的疏忽，唯有公私攜手提升安全意識，才能真正守護回家的每一段路。