外傳希爾頓進駐台南？　市府：將與福泰擇期公佈旅館品牌

▲外傳國際飯店品牌將進駐原大億麗緻舊址，市府表示與福泰集團合作案已進入旅館申設階段。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

近期盛傳國際飯店品牌「希爾頓」將進駐台南，引發關注，對此台南市觀光觀光局4日表示，自2020年大億麗緻熄燈後，市府積極招商，已與福泰集團合作進入實質階段，目前正協助辦理旅館申設程式，將擇期正式對外公佈，預計於2026年第一季營運。

對於外界關注是否為希爾頓品牌，觀旅局指出，一切仍以業者日後正式公告為準，後續將由福泰集團與市府共同召開記者會對外說明相關內容，包括品牌定位、經營團隊、投資規模等資訊。

台南市長黃偉哲強調，原大億麗緻所在區域，毗鄰新光三越、小西門商圈與中山路，是台南市中心的重要入口，也是觀光與商務動線的核心。市府期盼引進國際級旅宿品牌，不僅為城市注入嶄新國際形象，也能帶動周邊經濟成長與觀光能量提升。

福泰集團則表示，該案旅館內部整修工程正在進行中，未來將以正式申設旅館名稱為準，目前尚未對外發布進駐品牌資訊，將待相關條件成熟後，一併公開對外說明。

觀旅局進一步指出，黃偉哲市長近年積極推動城市行銷，吸引不少國內外資金關注台南旅宿市場潛力。市府也將持續改善投資環境，加速招商進度，期待更多優質旅宿品牌落腳台南，