台鐵恢復販售月台票22元起　逾時滯留最高收933元

▲台鐵6月23日起調整票價，並同步恢復販售多數車站已停售12年的「月台票」。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者周湘芸／台北報導

台鐵6月23日起調整票價，並同步恢復販售多數車站已停售12年的「月台票」，且隨著基本票價調漲，月台票也從以往的6元漲至22元，逾時3小時以上則要收取933元。台鐵公司表示，民眾保護個資意識抬頭，使用證件換取月台證的意願降低，因此重新開放電腦售票車站發售月台票。

台鐵過去曾發售月台票，方便旅客親友陪同進站於月台等車，多數車站後來改為換證方式，方便有需求的民眾暫時進入。考量民眾保護個資意識抬頭，台鐵6月23日起也恢復月台票販售。

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根據台鐵公司的旅客運送契約第31條規定，持用電子票證進出同站付費區，1小時內收取基本票價22元，1小時以上、未達3小時者收取161元，逾3小時以上則收取等同台北至高雄票價933元。

台鐵公司說明，近年民眾保護個資意識抬頭，使用證件換取月台證的意願降低，6月23日前除台中等5站，其餘車站並無發售月台票，民眾無法陪同親友至月台乘車，自6月23日起重新開放電腦售票車站發售月台票（含窗口售票及自動售票機）。

台鐵公司表示，過去月台票曾多次因票價調整配合調整售價，2008年電子票證加入服務後，即訂定同站進出的扣款規則。為使同一行為的付費趨於一致，此次調整比照多卡通電子票證營運規則，以同站進出的第一級扣款金額擬定月台票售價。