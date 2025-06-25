批台鐵安全沒改善又漲價！　黃建賓要求中央守諾：票價凍漲

▲國民黨立法委員黃建賓。（圖／黃建賓辦公室提供）



記者崔至雲／台北報導

台鐵票價於本周一起全面調漲，其中台北到台東自強號來回票價飆漲306元、高雄到台東來回飆漲246元，造成台東鄉親龐大負擔。立法委員黃建賓今（25日）於交通委員會時要求交通部長陳世凱，「必須遵守承諾凍漲東部票價」，因台東鄉親出入幾乎只能仰賴鐵路，如今災損未復原、安全性也未完成改善，中央又要調漲東部票價，對台東人極為不公平。

黃建賓指出，台東的大眾交通運輸，不像西部有高鐵、台鐵、客運，還有高速公路、快速道路，台東除了昂貴的飛機票之外，就只有這條鐵路，但很遺憾的是，就連僅剩的這條鐵路，中央都遲遲未給予台東人足夠的安全保障。

黃建賓表示，2018年的普悠瑪號事故、2021年的太魯閣號事故，造成數十人喪生、數百人受傷，去年的0403強震，又造成東部鐵公路嚴重破壞，然而直到現在，中央承諾的「臺鐵宜花東地區鐵路設施安全改善計畫」，進度仍嚴重延宕，花東快速道路先前又被交通部以經濟效益低退回，「不給台東人安全回家的路，卻要調漲台東人的票價，這對台東人公平嗎？」

黃建賓表示，去年他在立法院兩度提案通過，要求中央在東部災損復原前，凍漲台鐵東部幹線票價，未來票價方案也應考量花東運輸特性調整，當時也獲得交通部跟台鐵承諾，但如今台北到台東自強號全票來回飆漲306元、敬老票來回飆漲152元；高雄到台東自強號，全票來回飆漲246元、敬老票來回飆漲124元，全票票價漲幅最高33.98%，敬老票最高漲幅也高達34.26%，造成旅外遊子、求學學子、觀光業者及台東長者們非常沉重的負擔。

黃建賓強調，「東部票價凍漲不是特權，而是東部人應有的平權」，即便凍漲的訴求會面臨很多冷嘲熱諷，中央也不見得會聽，但他還是會堅定為台東發聲，要求中央遵守承諾「凍漲東部幹線票價」，另黃建賓也要求台鐵，應比照高鐵針對離峰時段給予學生票價優惠，可降低空位率也能減少虧損，同時刺激東部觀光。台鐵董事長鄭光遠也回應，此方向可以來考慮看看。

