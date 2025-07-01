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「貓貓蟲咖波」登上郵票！還有台鐵聯名6商品　鐵魯御守療癒開賣

▲▼「貓貓蟲咖波」郵票。（圖／中華郵政提供）

▲中華郵政發行新郵票。（圖／中華郵政提供）

記者李姿慧／台北報導

中華郵政與台鐵首度攜手推出「中華郵政×台鐵」聯名系列商品，結合雙方吉祥物「波波鴿」、「鐵魯」與「漢娜將」，以郵政元素、鐵道文化與旅遊意象打造6款創意商品，7月7日起正式開賣。另外，中華郵政第3季發行5套新郵票品，其中包括深獲民眾喜愛的貓貓蟲咖波。

中華郵政公司與台灣鐵路公司合作推出6款聯名商品，結合郵政吉祥物「波波鴿」、台鐵吉祥物「鐵魯」與「漢娜將」，經典郵政元素與鐵道列車旅遊等題材，全品項將於7月7日在台灣鐵道列車郵票(第1輯)發行典禮活動現場、中華郵政「i集郵」、台鐵夢工場指定門市及台鐵夢工場網站販售；另波波鴿保溫瓶列車款及波波鴿便當盒2款商品，可至全國各地郵局洽購。

聯名商品包括列車小徽章EMU3000款，每個售價190元，以EMU3000新自強號為設計，搭配郵票造型，造型輕巧，可單做擺飾或特色配件；列車小徽章E500款每個售價190元，以高性能的次世代電力機車E500為設計，結合郵票造型，可搭配服飾、包袋等；波波鴿娃娃每個售價290元，波波鴿手持台灣鐵道列車郵票。

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▲▼中華郵政×台鐵聯名系列商品。（圖／中華郵政提供）

▲▼中華郵政×台鐵聯名系列商品。（圖／中華郵政提供）

▲▼中華郵政×台鐵聯名系列商品。（圖／中華郵政提供）

另幸福御守每個售價170元，以郵政吉祥物波波鴿及台鐵吉祥物鐵魯與漢娜將為設計，內含面值8元郵票1枚及「永康-保安」復古車票1張；波波鴿保溫瓶列車款每個480元，結合波波鴿及列車元素，內膽採用316不鏽鋼。

此外，還有波波鴿便當盒，每個售價399元，盒蓋設計為波波鴿乘坐列車，盒身採304不鏽鋼雙層設計，另附輕巧提袋；台灣鐵道列車郵票原圖明信片每套售價90元，以EMU3000型、EMU900型、R200型、TEMU1000型、TEMU2000型及E500型為主題，發售明信片1套6張。

台鐵7月7日也將推出5款吉祥物系列商品，包括鐵魯全身絨毛玩偶、漢娜將全身絨毛玩偶、鐵魯大頭絨毛玩偶、漢娜將大頭絨毛玩偶及列車造型萬用包，每款售價299元。

5套新郵票　咖波入列

中華郵政公司將於第3季發行5套新郵票品，分別為台灣鐵道列車郵票(第1輯)、安徒生童話郵票、書法藝術郵票–宋蘇軾書前赤壁賦(下輯)、可愛寵物郵票，以及貓貓蟲咖波郵票小全張。

台灣鐵道列車郵票預定7月7日發行，以「EMU3000型」、「EMU900型」、「R200型」、「TEMU1000型」、「TEMU2000型」及「E500型」為主題，郵票1套6枚，面值皆為8元。

安徒生童話郵票預定8月4日發行。安徒生為丹麥著名作家、詩人及藝術家，其創作之童話故事陪伴了每一代孩子們的成長，以「小美人魚」、「冰雪女王」、「賣火柴的小女孩」及「醜小鴨」為主題，發行郵票1套4枚，面值均為8元。

▲▼中華郵政發行新郵票。（圖／中華郵政）

▲▼中華郵政發行新郵票。（圖／中華郵政提供）

▲▼中華郵政發行新郵票。（圖／中華郵政）

書法藝術郵票–宋蘇軾書前赤壁賦預定8月22日發行，以國立故宮博物院典藏之宋蘇軾〈書前赤壁賦〉卷為主題，發行下輯郵票1套5枚，面值均為8元。

可愛寵物郵票預定9月9日發行，以去年舉辦之「徵。郵你的！毛孩沙龍照」寵物郵票題材徵件活動10件獲獎最佳作品規劃發行，郵票1套10枚，面值均為8元。

貓貓蟲咖波郵票預定9月30日發行。中華郵政表示，為吸引年輕族群及增加集郵趣味，以深獲民眾喜愛的貓貓蟲咖波為主角，規劃小全張2張，每張均含5枚郵票，面值均為8元。

▲▼「貓貓蟲咖波」郵票。（圖／中華郵政提供）

▲中華郵政發行新郵票。（圖／中華郵政提供）

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