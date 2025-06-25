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台鐵夜班津貼「8年沒動」擬調升33%　兩工會反對：仍過低

▲▼台鐵搶修路線並清除巨大落石。（圖／台鐵公司提供）

▲台鐵擬調高員工夜間津貼。（資料照／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

為提升員工待遇，台鐵董事長鄭光遠今(25日)在立院表示，台鐵員工夜間津貼一晚120元太低，是8年前定的，希望每晚提升至160元，增加33%，另主管加給增加5成，將與工會和員工溝通，盼年底前上路。不過台鐵企業工會以及台鐵產業工會皆不接受，相較軌道同業仍過低。

鄭光遠今拋出改善員工待遇，優先針對夜間津貼和主管津貼調整。鄭光遠指出，現在夜間津貼每晚120元，是8年前定的，將參考物價指數，希望增加三分之一，也就是每晚約160元，主管加給則希望可以增加5成，曾與工會溝通過，將朝這兩方向來努力，未來將先經過與工會和員工溝通，最重要的還要經過董事會以及交通部同意，希望年底前可以完成。

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不過台鐵企業工會則發出聲明抗議，指出對於公司資方擅自宣布調整夜間津貼，未經與企業工會協商，表達最嚴正抗議。此舉無視工會法定代表地位，違反勞資協商機制，嚴重損害員工權益。

企業工會強調，資方提出將夜間津貼自120元提高至160元，表面看似提升，實則仍與同業差距懸殊。以鐵路同業為例，其夜間津貼高達475元，顯見台鐵基層長年夜間辛勞，補償仍遠低於合理水準，形同制度性剝削。

台鐵企業工會則警告資方，指涉及津貼及薪資等重大勞動條件，應依法與工會協商。若資方持續違背協商原則，將依照調整事項要求主管機關調解，堅決捍衛會員尊嚴與基本權益，若協調失敗，相關後續的行動後果，請資方自負。

台鐵產業工會則表示，台鐵夜點費在各軌道業中已是業界最低，比起鄭董事長前東家高鐵，更是低了將近4倍！甚至在去年底發起爭待遇連署，獲3千名鐵路員工響應，當時訴求就是將夜點費提升至每天480元，才是合理待遇。

▲▼台鐵夜點費與其他單位比較。（圖／台鐵產業工會提供）

▲台鐵夜點費與其他單位比較。（圖／台鐵產業工會提供）

產工指出，鄭董拋出調升40元，對員工而言絕對是打擊士氣，不是幸福！請鄭董全面深刻檢視台鐵待遇，至少以高鐵待遇對比台鐵，合理化薪資待遇留下員工減少離退誘因，才有改革本錢。

台鐵產工也呼籲企業工會，待遇調升已露曙光，把握時機就是現在，團結才有出路，請同樣向公司抗議調幅不足，產工將會規畫下一步行動，也期待企工共同合作，分進合擊持續向公司爭取夜點費調升，絕對不能只有160元。

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