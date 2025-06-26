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台鐵今起「386班大改點」　首發車準點行駛

▲▼台鐵今大改點，386班調整時刻。（圖／台鐵提供）

▲台鐵今大改點，386班調整時刻。（圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵今（26日）起全線386班次大改點，其中188班次調整行車時刻超過5分鐘以上，改點首日各區首發列車皆準點行駛。因應改點，台鐵則成立「列車時刻調整一級應變小組」，台鐵董事長鄭光遠下令各單位提高警覺，嚴防突發狀況，確保全線列車順暢。

台鐵今天起大改點，全線共有386列次調整行車時刻，其中調整5分鐘以上之班次達188列次，改點重點包括逢周六加開七堵＝彰化2列次自強號，提升台北＝台中直達車運能；配合小清水溪橋改建工程完工，縮短台北＝花蓮間行駛時間，並增開樹林＝台東間2列次自強號。

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此外，基隆＝新竹間22列次8輛區間車改以10輛編組行駛，並加開1列次，北部地區區間車運能提升4.4%，上午尖峰時段北部地區運能提升10.3%。配合台中高架通勤車站及大村、永靖、石龜、嘉北月台延長工程完工，中部地區區間車18列次由原8輛車改以10輛車行駛，中部地區區間車運能提升5.8%。

因應大改點，台鐵也成立「列車時刻調整一級應變小組」，確認各項整備作業皆已到位，台鐵董事長鄭光遠昨(25日)下午親自前往視察整備情形，了解應變小組運作情況，確認各單位任務分工、作業規劃與整體進度。

▲▼台鐵董事長鄭光遠。（圖／台鐵提供）

▲台鐵董事長鄭光遠（右2）視察改點整備情況。（圖／台鐵提供）

鄭光遠也要求各單位提高警覺，嚴防突發狀況，確保全線列車營運順暢。鄭光遠表示，此次時刻調整，相關單位各項準備作業皆已到位，且北、中、南、東各區處之重點車站已成立行動服務組，加強旅客服務，提升服務品質。

台鐵公司表示，今天改點首日，各地區之首發列車皆準點行駛，全線乘車秩序良好，後續將持續根據列車行駛情況，滾動檢討優化班表，提供更符合民眾需求的乘車服務。

另台鐵也印製冊本式時刻表共8萬本，在各大車站提供旅客免費索取，民眾也可利用「台鐵e訂通」APP查詢列車時刻。

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