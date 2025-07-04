高雄2高中生偷抽電子菸　他超大方「借同學哈一口」多噴5千

▲2高中生在校園偷抽電子菸，遭衛生局開罰。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者許宥孺／高雄報導

高雄市某高中2名學生偷抽電子菸，慘被教官發現，衛生局獲報後進行調查，發現A同學因好奇電子菸口味，B同學就好心「供應」給他吸食，未料此行為觸犯《菸害防制法》紅線，B同學面臨最高25萬元罰鍰；此外2人又吸食電子菸部分，最高可處1萬元。

暑假到來，青少年多了與友人相聚機會，但也可能增加接觸違禁品風險。《菸害防制法》於2023年3月22日修法，將禁菸年齡提高至20歲，此外，電子煙也被歸類為「類菸品」，並明文禁止製造、輸入、販售、供應、展示及廣告，等同電子煙就是違禁品，觸法最高可處新臺幣5000萬元罰鍰，即便是在社群媒體上分享、轉傳電子煙相關資訊，最高可處新臺幣100萬元罰鍰。

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衛生局表示，近期校園有學生提供電子煙給同學吸食，某高中A同學聞到B同學電子菸吐出的煙，竟飄出甜甜的水果味，便好奇開口借抽幾口，沒想到，2人輪流吸食就被教官逮到。

衛生局獲報後依法處辦，B同學因「供應」電子煙已觸犯《菸害防制法》紅線，最高可處新臺幣25萬元罰鍰，且2人吸食電子煙行為也各自違法，最高可處新臺幣1萬元。不過考量2人都是未成年且初犯，因吸食電子菸各罰1000元外，B同學供應吸食另被開罰5000元。

▲製造或輸入電子菸，最高可罰5000萬罰鍰。（圖／高雄市衛生局提供）



衛生局指出，國民健康署於2023年所做的青少年吸菸行為調查顯示，青少年接觸電子煙主因為「朋友都在吸」，且因市售產品常包裝成時尚3C配件，強調無害、可助戒菸等誤導訊息，但事實上市售近9成煙油含尼古丁等成癮物質，損害呼吸道、心血管與免疫系統，還會影響還發育中的大腦，致記憶力下降、注意力不集中、情緒不穩，甚至比紙菸更早出現肺纖維化與肺活量變差等嚴重後果。