兇手抓到了！大同醫院停車場天坑害斷水電　市府怒：全面停工

記者吳奕靖／高雄報導

今天（4日）上午，高雄市立醫院大同醫院的機車停車場入口驚見天坑，據了解，停車場周邊正在進行工程，所幸沒有人員因此受傷，詢問大同醫院方面，初步表示自己也是「受災戶」，不排除附近建案工程所造成，現在市府工務局證實為隔壁建築工地疑似因連續壁施工掏空大同醫院基地內導致台電饋線跳電事件，還因而造成天坑出現。

針對這起案件，工務局表示因為鄰近的建築工地疑似因連續壁施工掏空大同醫院基地內台電饋線導致跳電事件，同時邀集台電至現場初步研判，不排除因爲連續壁工程施工引起地基流失，造成大同醫院基地內台電既設管線沉陷，引起停電事故。

不過就在會同土木及建築師公會前往勘查事故之後，並會同起、承造人確認本次停電原因，工務局已經責成承造人積極改善，並針對建築工地安全設施全面檢討改善。同時因為本案違反建築法第63 條：「建築物施工場所，應有維護安全、防範危險及預防火災之適當設備或措施」，本局依同法第89條處承造人9萬元罰鍰並勒令停工。

另外這起掏空，也造成大同醫院內部影響，高雄市衛生局表示大同醫院今日上午，也因院外自來水管不明原因破裂，影響大同醫院供水水壓過低。第一時間院方已動員全院巡檢各項作業，確保醫療與病人安全無虞，並安排自來水與消防水車持續入內供水，現況醫療作業暫不受影響；惟廁所、空調等民生用水仍會受到減壓或短暫缺水而有所影響。截至目前，空調已陸續恢復中。

▲大同醫院的機車停車場入口驚見天坑，工務局已趕往處理 。（圖／記者吳世龍攝）

▲大同醫院的機車停車場入口驚見天坑 。（圖／記者吳世龍攝）

▲大同醫院的機車停車場入口驚見天坑。（圖／記者吳世龍攝）