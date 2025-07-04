快訊／高雄大同醫院旁驚現天坑　深2.5米「就在停車場入口」

記者吳奕靖／高雄報導

今天（4日）上午，高雄市立醫院大同醫院的機車停車場入口驚見天坑，據了解，停車場周邊正在進行工程，所幸沒有人員因此受傷，詢問大同醫院方面，初步表示自己也是「受災戶」，不排除附近建案工程所造成，現在市府工務局、消防單位都已經趕到現場處理當中，詳細發生原因還在釐清。

▲大同醫院的機車停車場入口驚見天坑，工務局已趕往處理 。（圖／記者吳世龍攝）

▲大同醫院的機車停車場入口驚見天坑 。（圖／記者吳世龍攝）

▲大同醫院的機車停車場入口驚見天坑。（圖／記者吳世龍攝）