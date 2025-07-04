刪萬年條款！立院三讀修正公平會組織法　公平會委員只能連任一次

▲立法院會，民眾黨團以大幅標語抗議賴清德。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院會今（4日）三讀修正通過公平交易委員會組織法第4條、第16條條文，明定公平會委員「任滿得連任一次，已連任者不得再任」，並刪除延任規定，如因立法院不同意或出缺，致委員人數未達足額時，行政院長應於3個月內補足提名。

立法院會1月處理公平交易委員會人事同意權案，對現任公平會主委李鎂等4位被提名人進行投票表決，投表決結果，最終113位立委投票，副主委被提名人陳志民、林慶堂過關，李鎂、洪財隆遭到封殺。然而，雖仍有現場亮票、跑票可能性不高，配合國民黨團運作的立委陳超明跑票，對李鎂投下同意票，成為表決案意外插曲。

民眾黨團提案指出，公平交易委員會作為中央二級獨立機關，主要業務是依公平交易法的規範維護市場自由與公平競爭，理應透過制度設計確保委員具超然獨立及公正客觀，但現行公平交易委員會委員無連任的限制，有權力過度集中的風險等。參酌國家通訊傳播委員會組織法第4條條文，民眾黨團提出公平交易委員會組織法第4條及第16條條文修正草案，明定委員連任以一次為限，並刪除萬年條款。

全案今天在立法院會處理時，廣泛討論階段，綠委莊瑞雄登記發言指出，原本的規定是要防堵政黨惡鬥，要讓機制可以運作、市場維持穩定，但現在藍白提出這個法案，簡直是造孽。綠委鍾佳濱則表示，公平會不能斷電，包含外送業者併購、艾妮雅不當銷售裁罰、新新併等，這都是民生議題相關，萬一公平會停擺，會對社會造成什麼樣的衝擊？

藍委翁曉玲提到，公平會是要維護市場秩序及消費者權益等重要機關，要確保其運作真正符合公平、專業與獨立這些核心價值，期待公平會在制度上能不斷革新。白委張啓楷說，民眾黨團的提案重點是要避免萬年委員，且公平會委員若有缺額，行政院長要在3個月內補提名，請民進黨立委不要造謠。

待所有立委發言結束後，全案進行表決，在藍白挾人數優勢下，通過民眾黨團、國民黨立法院黨團所提再修正動議。三 讀通過條文規定，公平交易委員會置委員7人，均為專任，任期4年，任滿得連任一次，已連任者不得再任。

三讀條文也刪除現行第4條第5項條文，即「本會委員任期屆滿未能依前項規定提任時，原任委員之任期得延至新任委員就職前一日止，不受第一項任期之限制」，另也增訂行政院長補足提名期間相關規定。另外，如因立法院不同意或出缺，致委員人數未達足額時，行政院長應於3個月內補足提名。

